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Halkbank`tan sermaye artırımı açıklaması

12.05.2020 09:07

Son güncelleme : 12.05.2020 09:07
Halkbank sermayesini, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırmaya karar verdi.



AA

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan  açıklamasına göre, banka yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında bankanın  sermayesinin artırılmasına karar verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri  0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 1,25 milyar TL olan çıkarılmış  sermayesinin, 'tahsisli satış' yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan  haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış  hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış  İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre  hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verildi."

Açıklamada sermaye artışına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz  edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile banka hissedarlarından Türkiye Varlık  Fonu'na (TVF) Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile  satılmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat  tutarı 7 milyar TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk  gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, işbu  sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal  değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa  İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde  belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin  edilmesine karar verildi."

BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLENDİRİLDİ

Açıklamada, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen  sürelerde satılması hususunda Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ile sözleşme  imzalanmasına karar verildiği belirtildi.

Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin  alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü  merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ve Borsa  İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri  çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili  olarak banka genel müdürlüğünün yetkilendirildiği aktarıldı.




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