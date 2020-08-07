Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hava yoluyla yaklaşık 6,2 milyon yolcu taşındı

07.08.2020 13:08

Son güncelleme : 07.08.2020 13:08
Türkiye genelindeki havalimanlarında temmuzda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 6 milyon 224 bin 921 olarak kayıtlara geçti.



AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayına  ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda  61 bin 2, dış hatlarda 19 bin 166 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği  üst geçişlerle birlikte 92 bin 192 olarak gerçekleşti.

Temmuzda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu  trafiği 4 milyon 608 bin 184, dış hat yolcu trafiği ise 1 milyon 614 bin 484  oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 6  milyon 224 bin 921 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, temmuzda iç  hatlarda 50 bin 719 ton, dış hatlarda 145 bin 902 ton olmak üzere toplam 196 bin  621 tona ulaştı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Ocak-temmuz döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak  trafiği, iç hatlarda 286 bin 778, dış hatlarda 144 bin 271 oldu. Böylece üst  geçişlerle birlikte toplam 556 bin 489 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 26 milyon 507 bin  318, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 167 bin 393 olduğu söz konusu dönemde  direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 42 milyon 711 bin 650  olarak gerçekleşti.

Bu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç  hatlarda 236 bin 567 ton, dış hatlarda 997 bin 816 ton olmak üzere toplamda 1  milyon 234 bin 383 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'ndan temmuz ayında 13 bin 272 uçak, 1 milyon 400  bin 15 yolcu hizmet aldı.

Havalimanına temmuzda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 7 bin  104, dış hatlarda 6 bin 168 olmak üzere toplamda 13 bin 272 oldu. Yolcu trafiği  ise iç hatlarda 805 bin 184, dış hatlarda 594 bin 831 olmak üzere 1 milyon 400  bin 15 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-temmuz dönemde ise 109 bin 795 uçak ve 14  milyon 307 bin 961 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği  İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2020 yılının 7 aylık döneminde 19 bin 745 uçak  trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 129 bin 540 uçak  trafiği gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:521.012
Değişim :  -2,20% |  -22,78
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.036 En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 41,68 1.653.279 % 9,97  
EKIZ 10,29 958.925 % 9,94  
RTALB 51,85 146.882.881 % 9,90  
GLRYH 18,22 47.919.157 % 9,89  
FADE 2,90 273.957 % 9,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5724 9,6204 % 1,11  
Frank 7,9873 8,0355 % 0,97  
Riyal 1,9493 1,9591 % 1,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.058 2.058 -5,50  
Altın Gr. 485 485 5,63  
Cumhuriyet 3.311 3.361 -46,00  
Tam 3.299 3.471 10,70  
Yarım 1.602 1.672 -4,60  
Çeyrek 803 841 -2,30  
Gümüş.Ons 28,27 28,31 -0,63  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 -0,05  
B. Petrol 44,74 44,74 -0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru