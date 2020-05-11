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Havalimanlarında alınacak yeni tedbirler açıklandı

11.05.2020 13:38

Son güncelleme : 11.05.2020 13:38
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu.



AA

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, havacılıkta "yeni  normal düzene" geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında  uygulayacakları yeni önlemleri Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyan İstanbul Havalimanı'nda incelediklerini belirtti.

Havalimanına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde uygulanan önlemlerin kapsamının genişletileceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Havalimanlarının fiziki şartları sosyal mesafe kuralına göre yeniden  düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak  amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak."

Keskin, açıklamasında konuyla ilgili alınacak önlemlere ilişkin bazı görselleri de paylaştı.




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