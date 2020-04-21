Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 11 milyar 170,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 11,2 milyar lira borçlandı
21.04.2020 15:56
Son güncelleme : 21.04.2020 15:56
AA
Bakanlık, bugün 3 yıl (1106 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede reel basit ve bileşik faiz yüzde 1,99 oldu.
Nominal teklifin 6 milyar 557 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 81 milyon lira, net satış 6 milyar 170,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 108 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 11 milyar 170,4 milyon lira borçlandı.
15:4097.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -1.518,81
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.286
15:406,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0560
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9954
En Düşük
6,9352
15:407,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5851
En Düşük
7,5188
15:40375,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,19
|Açılış
|: 375,33
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.165.190
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|30.290.250
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|115.701.636
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|80.492.672
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|17.786.797
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,00
|22.172.388
|% -7,69
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|IHGZT
|4,60
|236.037
|% -6,12
|
|ECILC
|4,82
|678.228.679
|% 6,64
|
|GARAN
|8,22
|452.895.442
|% -2,03
|
|ISFIN
|3,29
|440.137.087
|% -0,60
|
|ASELS
|26,92
|433.807.738
|% -1,75
|
|ODAS
|1,64
|423.084.888
|% 1,86
|
|ODAS
|1,64
|423.084.888
|% 1,86
|
|ECILC
|4,82
|678.228.679
|% 6,64
|
|ISFIN
|3,29
|440.137.087
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,49
|212.806.739
|% 7,79
|
|IHLGM
|1,06
|83.906.033
|% -2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5681
|8,6111
|% -0,38
|
|Frank
|7,1731
|7,2164
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8576
|1,8669
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.466
|-18,50
|
|Tam
|2.471
|2.530
|-30,40
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|-9,20
|
|Çeyrek
|604
|618
|-4,70
|