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Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

23.03.2020 14:49

Son güncelleme : 23.03.2020 14:49
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 4 milyar 807,8 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli,  sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,94 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 310 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal  satış 1 milyar 458 milyon lira, net satış 1 milyar 607,8 milyon lira olarak  gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 200 milyon liralık teklifin  tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 607 milyon liralık  teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 807,8 milyon lira borçlandı.





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