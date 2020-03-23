Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 4 milyar 807,8 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 4,8 milyar lira borçlandı
23.03.2020 14:49
Son güncelleme : 23.03.2020 14:49
AA
Bakanlık, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,94 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 310 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 458 milyon lira, net satış 1 milyar 607,8 milyon lira
olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 607 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 807,8 milyon lira borçlandı.
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|UZERB
|1,76
|36.626
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|
|AYCES
|7,39
|995.403
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|
|ECZYT
|8,60
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|% 9,97
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|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
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|% -10,00
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|ISBIR
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|58.943.593
|% 2,08
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|ODAS
|1,16
|41.765.537
|% -4,92
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,5761
|7,6141
|% -0,40
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|% 0,54
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|Riyal
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|% 0,86
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.493
|1.493
|-5,95
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|Altın Gr.
|317
|317
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
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|0,01
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