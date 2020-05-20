Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine alacakları 18,4 milyar lira
20.05.2020 18:15
Son güncelleme : 20.05.2020 18:15
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 691,3 milyon lira
tahsil edildi.
18:00102.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 102.492
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|Önceki Kapanış
|: 101.983
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102.998
En Düşük
101.968
18:006,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,8060
En Düşük
6,7676
18:007,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,4719
En Düşük
7,3878
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En Yüksek
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|: 0,27%
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|Açılış
|: 380,97
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
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383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|VESBE
|24,20
|31.667.944
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.589.044
|% 10,00
|
|SODSN
|13,86
|349.746
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|6.702.835
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.382,50
|5.468.970
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.237.188
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,14
|1.074.988.317
|% 2,82
|
|ASELS
|29,52
|853.554.803
|% 1,10
|
|THYAO
|10,85
|692.748.201
|% 0,46
|
|GARAN
|7,70
|635.633.016
|% -0,65
|
|MGROS
|34,20
|574.960.441
|% 3,83
|
|EKGYO
|1,37
|297.024.324
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,29
|458.931.499
|% 6,82
|
|IHLGM
|1,20
|137.663.377
|% 3,45
|
|YYAPI
|0,66
|60.790.054
|% 8,20
|
|YKBNK
|2,18
|195.789.277
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2976
|8,3392
|% 0,31
|
|Frank
|7,0080
|7,0503
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8012
|1,8102
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|1,81
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.496
|-0,60
|
|Tam
|2.537
|2.561
|-0,70
|
|Yarım
|1.238
|1.252
|-0,40
|
|Çeyrek
|619
|626
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|1,38
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