Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Ağustos`ta 1, 11 Ağustos`ta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
07.08.2020 13:41
Son güncelleme : 07.08.2020 13:41
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi yapılacak ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili
yeniden ihraç edilecek.
Salı günkü ilk ihalede ise 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede de 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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|GLRYH
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|EKIZ
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|% 9,94
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|RTALB
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|% 9,90
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|FADE
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|HDFGS
|3,69
|8.204.600
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|ULAS
|3,69
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|AKFGY
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|BFREN
|695,70
|575.344
|% -10,00
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|PKENT
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|EKGYO
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|% 4,00
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|GARAN
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|ASELS
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|581.258.257
|% -2,23
|
|AKBNK
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|425.440.747
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,75
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|SISE
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|TSKB
|1,01
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|
|KRDMD
|2,46
|302.829.310
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,01
|197.104.959
|% -2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5386
|9,5865
|% 0,75
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|Frank
|7,9626
|8,0105
|% 0,66
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|Riyal
|1,9430
|1,9527
|% 1,14
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.058
|2.059
|-4,76
|
|Altın Gr.
|486
|486
|6,47
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.335
|-9,20
|
|Tam
|3.299
|3.471
|10,70
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|Yarım
|1.602
|1.672
|-4,60
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|Çeyrek
|803
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|Gümüş.Ons
|28,14
|28,19
|-0,76
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|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,04
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|B. Petrol
|44,76
|44,76
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