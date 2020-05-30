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Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

30.05.2020 11:14

Son güncelleme : 30.05.2020 11:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



AA

Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma  stratejisinde, haziranda 12,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar  liralık, temmuzda 20,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar  liralık, ağustosta da 28,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar  liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazirandaki iç borçlanmanın 25,9 milyar lirasının piyasadan, 1,2  milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuz ayındaki iç borçlanmanın 24 milyar  lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,6 milyar  lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın ise 23,3 milyar  lirasının piyasadan, 1,4 milyar lirasının kira sertifikasından, 3,3 milyar  lirasının da  kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 1 kira  sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 29,1 milyar liralık, temmuzda 23,2 milyar liralık, ağustosta  ise 31,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 22,6 milyar lirası dış  borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B  satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri  dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı  kaynakların da haziranda 2,1 milyar lira, temmuzda eksi 3,8 milyar lira ve  ağustosta ise 3,4 milyar lira olması öngörülüyor.




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