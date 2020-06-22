Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
22.06.2020 14:43
Son güncelleme : 22.06.2020 14:51
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 3 yıl (938 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili
yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
14:36115.216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.604,25
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
14:366,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
14:367,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
14:36385,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,49
|Açılış
|: 385,50
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.198.080
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|84.073.728
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|36.723.833
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,36
|29.385.775
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,03
|244.260.711
|% -6,77
|
|TSGYO
|3,43
|16.984.588
|% -6,28
|
|NIBAS
|9,01
|15.549.097
|% -5,95
|
|SNPAM
|7,43
|13.390.579
|% -5,71
|
|GARAN
|8,55
|1.801.790.390
|% 2,64
|
|VAKBN
|5,41
|1.373.796.973
|% 2,46
|
|HALKB
|6,49
|987.710.007
|% 6,22
|
|THYAO
|12,73
|957.321.899
|% 1,68
|
|AKBNK
|6,14
|799.000.169
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,90
|557.507.867
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,41
|1.373.796.973
|% 2,46
|
|GARAN
|8,55
|1.801.790.390
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,95
|580.003.037
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,45
|420.072.958
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4690
|8,5115
|% 0,49
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|4,16
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.515
|28,70
|
|Tam
|2.567
|2.579
|27,50
|
|Yarım
|1.251
|1.261
|14,40
|
|Çeyrek
|627
|632
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,05
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:51OZBAL
Yüzde 8.17 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 574, 878 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 115, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 15, 635.00 milyon TL de
-
14:50BIZIM
Yüzde 5.93 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 317, 476 adet işlem
-
14:49TSPOR
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 878, 787 adet işlem
-
14:48RTALB
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 655, 547 adet işlem