Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
10.08.2020 11:58
Son güncelleme : 10.08.2020 11:58
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|185.349
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.321.457
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|293.410
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,56
|1.128.623.002
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,92
|628.523.192
|% -2,04
|
|GARAN
|6,57
|283.644.746
|% -0,15
|
|SASA
|12,90
|249.824.751
|% 3,45
|
|BIMAS
|64,45
|218.437.776
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,92
|628.523.192
|% -2,04
|
|ASELS
|17,56
|1.128.623.002
|% 4,59
|
|KRDMD
|2,61
|165.377.525
|% -1,88
|
|KARSN
|2,70
|170.473.603
|% -0,37
|
|ODAS
|2,21
|113.637.514
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5550
|9,6029
|% 0,72
|
|Frank
|7,9864
|8,0345
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|-0,46
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.210
|3.292
|-7,26
|
|Yarım
|1.551
|1.593
|-3,51
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,05
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|B. Petrol
|44,82
|44,82
|0,42
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