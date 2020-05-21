Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek.
Hazine yarın kira sertifikası satışı ve bono ihalesi yapacak
21.05.2020 17:06
Son güncelleme : 21.05.2020 17:30
AA
Bakanlığın Mayıs-Temmuz 2020 dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın 27 Mayıs valörlü, 6 ay (182 gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.
Ayrıca, 27 Mayıs valör tarihli, 6 ay (196 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracına ilişkin ihale de yarın yapılacak.
17:15102.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 466,13
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:156,8037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:157,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:15377,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,71
|Açılış
|: 377,99
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,99
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|16.962.983
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|23.889.866
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.336.093
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.651.268
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.651.594
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,98
|329.656.524
|% -11,67
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.442.822
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.248.628
|% -9,98
|
|ASELS
|29,62
|843.796.813
|% 0,07
|
|GARAN
|7,62
|831.709.111
|% -1,17
|
|THYAO
|11,11
|822.673.333
|% 2,11
|
|GUSGR
|3,28
|559.923.756
|% -0,91
|
|AVOD
|3,18
|390.625.178
|% 6,71
|
|EKGYO
|1,37
|297.424.803
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|559.923.756
|% -0,91
|
|IHLGM
|1,20
|175.832.884
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,48
|342.514.599
|% 1,64
|
|AVOD
|3,18
|390.625.178
|% 6,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2964
|8,3380
|% 0,12
|
|Frank
|6,9944
|7,0366
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8050
|1,8141
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-20,84
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,83
|36,83
|1,08
|