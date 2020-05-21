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Hazine yarın kira sertifikası satışı ve bono ihalesi yapacak

21.05.2020 17:06

Son güncelleme : 21.05.2020 17:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın Mayıs-Temmuz 2020 dönemi iç borç ihraç takvimine göre,  yarın 27 Mayıs valörlü, 6 ay (182 gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satış  yöntemiyle ihraç edilecek.

Ayrıca, 27 Mayıs valör tarihli, 6 ay (196 gün) vadeli hazine bonosunun  ilk ihracına ilişkin ihale de yarın yapılacak.




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