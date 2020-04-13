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Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

13.04.2020 17:43

Son güncelleme : 13.04.2020 17:43
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye  piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması,  yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi  amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara  yönelik 17 Nisan 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira  sertifikası ihracında bulunulacak.

Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve  Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile  gerçekleştirilecek. Yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar  taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecek.

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek altınların talep  toplama tarihi itibarıyla halihazırda Borsa İstanbul nezdinde bulunan fiziki  altınlardan oluşması gerekecek.

İhraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık  gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olması önem taşıyor.

 




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