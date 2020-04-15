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Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

15.04.2020 17:01

Son güncelleme : 15.04.2020 17:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 bin 707 kilogram altın karşılığı altın tahvili ve 6 bin 772 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.



AA

Bakanlığın internet sitesinde, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 17 Nisan 2020 valörlü, 16 Nisan 2021 itfa tarihli  altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 8 bin 707  kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 6  bin 772 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracını  gerçekleştirdi.






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