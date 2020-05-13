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Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

13.05.2020 17:01

Son güncelleme : 13.05.2020 17:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.



AA

Bakanlığın internet sitesinde, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal  yatırımcılara gerçekleştirilen 15 Nisan 2020 valörlü, 14 Nisan 2021 itfa tarihli  altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru  yapıldı.

Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 11 bin 145  kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 2  bin 478 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.




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