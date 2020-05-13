Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
13.05.2020 17:01
Son güncelleme : 13.05.2020 17:01
AA
Bakanlığın internet sitesinde, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 15 Nisan 2020 valörlü, 14 Nisan 2021 itfa tarihli altın
tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 11 bin 145 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 2 bin 478 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.
16:46100.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 860,86
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:466,9773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:467,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:46383,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 383,65
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|19,16
|67.734.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|21,24
|36.932.421
|% 9,99
|
|ALKA
|12,55
|23.989.436
|% 9,99
|
|KENT
|307,30
|19.528.792
|% 9,99
|
|ALKIM
|17,52
|167.201.057
|% 9,98
|
|GYHOL
|29,02
|86.460.939
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,82
|1.648.152.278
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,48
|551.123.866
|% 3,77
|
|THYAO
|10,67
|536.390.791
|% 0,28
|
|ECILC
|5,96
|536.294.937
|% 9,96
|
|GARAN
|7,94
|526.934.022
|% 0,38
|
|KRDMD
|2,48
|551.123.866
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,29
|178.344.223
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,86
|513.311.149
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,19
|275.952.699
|% 0,46
|
|ODAS
|1,87
|207.174.844
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5381
|8,5809
|% -0,17
|
|Frank
|7,1668
|7,2100
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8510
|1,8602
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,91
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-0,70
|
|Tam
|2.540
|2.575
|-0,70
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|-0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:00XU100
Endeks 100, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 11, 265.00 milyon TL de
-
17:00ASELS
Yüzde 5.11 oranında artışla 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 773, 516 adet işlem
-
16:59KRDMD
Yüzde 4.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 764, 764 adet işlem
-
16:58YGYO
Yüzde 7.41 oranında artışla 0.58 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 717, 847 adet işlem
-
16:56KUTPO
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 653 adet işlem