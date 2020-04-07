Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.
Hazine`den kira sertifikası ihracı
07.04.2020 16:47
Son güncelleme : 07.04.2020 16:58
AA
Bakanlığın internet sitesinde, Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, bugün 1 milyar 470 milyon lira
tutarında 8 Nisan 2020 valörlü, 1820 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.
16:4294.478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 2.406,93
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:426,7516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:427,3696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0510
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3757
En Düşük
7,2810
16:42357,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,22
|Açılış
|: 357,78
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.856.698
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.486
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.295.625
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|ASELS
|24,92
|954.996.808
|% 5,15
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|SASA
|9,56
|514.749.555
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,91
|377.334.007
|% 2,14
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|TSKB
|0,95
|120.606.541
|% 2,15
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3154
|8,3571
|% 0,64
|
|Frank
|6,9351
|6,9769
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7904
|1,7993
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|-12,55
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,82
|33,82
|0,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:52METAL
Yüzde 10.00 oranında artışla 0.88 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 961 adet işlem
-
16:51METUR
Yüzde 8.39 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 452, 982 adet işlem
-
16:50MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 238, 056 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 94, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 82 üstünde . İşlem hacmi 10, 652.00 milyon TL de
-
16:48NTHOL
Yüzde 6.29 oranında artışla 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 597, 521 adet işlem