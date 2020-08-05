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Hazir giyim ihracatı 1,8 milyar doları aştı

05.08.2020 13:08

Son güncelleme : 05.08.2020 13:08
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ihracatının temmuz ayında yüzde 8,4 artışla, 1 milyar 812 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Aylık ihracatta ilk kez 1,8 milyar dolar çıtasını aştık. Bir başka ifadeyle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat performansını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



AA

İHKİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa  Gültepe, hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisi için stratejik önemde  olduğunu aktararak, sektörün salgın sürecinde de kritik rolünü ortaya koyduğunu  vurguladı.

Mart ayından itibaren 3 ay boyunca sıkıntılı bir dönem geçiren  sektörün, yönünü yeniden yukarı çevirdiğini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Haziranı yüzde 25 ihracat artışı ile kapattık. Temmuzda da  beklediğimizin çok üstünde bir performans sergiledik. Temmuz ayını en iyimser  tahminle geçen yılın aynı ayı ile başa baş kapatacağımızı öngörüyorduk. Sektör  olarak çok daha iyisini yaptık. Temmuz ihracatımız yüzde 8,4 artışla 1 milyar 812  milyon dolara yükseldi. Aylık ihracatta ilk kez 1,8 milyar dolar çıtasının  üzerine çıktık. Bir başka ifadeyle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat  performansını gerçekleştirdik. Ancak, haziran ve temmuz aylarındaki artışa rağmen  7 aylık ihracatta geçen yıla göre hala yüzde 15,3 eksideyiz."

MASKE VE KORUYUCU GİYSİ İHRACATINDAN 7 AYDA 756 MİLYON DOLAR GELİR

İHKİB Başkanı Gültepe, temmuz ayındaki hazır giyim ihracatında maske  ve koruyucu giysinin önemli rolü olduğunu aktararak, "Temmuzda 197,4 milyon  dolarlık koruyucu giysi ve maske ihracatı gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu  giysi ihracatından 7 ayda elde ettiğimiz gelir ise 756 milyon dolara ulaştı."  değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sonrasında tedarik zincirinin yeniden şekillendiğini belirten  Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel markalar, yeni dönemde yakın coğrafyalardan tedariki tercih  edecek. Bu durum, Türkiye'yi özellikle Avrupa'da avantajlı konuma getirecek.  Avrupa'nın yanı sıra ABD'de de büyük bir potansiyel var. Hedef pazarlarımız  arasında yer alan ve yılda 100 milyar doların üzerinde hazır giyim ithalatı  bulunan ABD'den Çin ile yaşanan ticari gelişmelerden dolayı Türkiye'ye bir  yönelim olacağını öngörüyoruz.

Hazır giyim ihracatımız 7 ayda yüzde 15,3 azalırken aynı dönemde  ABD'ye ihracatımızda 17,6 artış gerçekleştirdik. ABD'ye ihracatımıza aylık olarak  baktığımızda haziranda yüzde 213, temmuzda yüzde 53 civarında bir artış  görünüyor. Veriler bu ülkeye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1,5 milyar dolara  çıkarabileceğimizi gösteriyor. Orta ve uzun vadede ABD pazarından 5 milyar dolar  pay alabileceğimize inanıyoruz ve hazırlıklarımızı bu hedef doğrultusunda  yapıyoruz.”





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