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Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü destek bekliyor

04.08.2020 11:51

Son güncelleme : 04.08.2020 11:51
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün ihracatının 1 Ocak-28 Temmuz 2020`de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 ekside olduğunu belirterek, rekabet gücünü olumsuz etkileyecek ilave vergilerin kaldırılması, kamu alacakları ile kredi taahhütlerinin 1 yıl ötelenmesi konusunda destek beklediklerini söyledi.



AA

Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak her yeni yıla  ihracatlarını yüzde 10 artırma hedefiyle başladıklarını, küresel pazarlardaki  daralma nedeniyle 2020'ye girerken biraz daha temkinli davrandıklarını ifade  etti.

Bu nedenle bu yıl için ihracatta yüzde 6-7 büyüme hedefi koyduklarını  belirten Gültepe, ilk 2 ayın sektör adına çok başarılı geçtiğini ancak daha sonra  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerini çok şiddetli bir biçimde  hissettiklerini söyledi.

Gültepe, siparişlerin iptal edildiğini, üretimi tamamlanmış ürünlerin  depolarda kaldığını aktararak, "İhracatımız, 3 ay boyunca dramatik bir şekilde  geriledi. Martta yüzde 27,4, nisanda yüzde 61,6, mayısta yüzde 48,2 daralan  ihracatımız, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 gerilemiş oldu.  Mağazaların kapanmasıyla sektör iç pazarda da daraldı." diye konuştu.

Sektörün hazirandan itibaren yönünü yeniden yukarı çevirdiğine işaret  eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Haziranda AB pazarları yeniden hareketlendi. Avrupa merkezli hazır  giyim markalarının depolarımızda bekleyen siparişlerinin büyük bölümünü çekmeleri  haziran ihracatımıza pozitif yansıdı. Haziranı yüzde 25 ihracat artışıyla  kapattık. Son göstergeler temmuz ayını da başa baş  kapatacağımızı gösteriyor.  Haziran ve temmuzdaki performansımıza rağmen  1 Ocak-28 Temmuz döneminde hala  yüzde 16,5 eksideyiz. Geçen yıl 10 milyar 240 milyon dolar olan ihracatımız, bu  yılın aynı döneminde 8 milyar 550 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde ilk  10 ihracat pazarımızdan sadece ikisine, ABD ve Hollanda'ya artış görünüyor.  İhracatımız ABD'ye yüzde 17,6, Hollanda'ya ise yüzde 1,5 arttı. Yılın 7 ayında en  büyük 10 pazarımız arasında en büyük daralma ise İspanya, İngiltere ve Irak'ta  yaşandı. İhracat Irak'a yüzde 31,9, İtalya'ya yüzde 31,1, İngiltere'ye ise yüzde  26,5 daraldı."

"SALGIN SONRASI TÜRKİYE'YE BİR YÖNELİM OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Mustafa Gültepe, salgın sürecinde firmaların büyük bölümünün geçici  olarak üretime ara verdiğini ancak maske ve koruyucu giysi üretimiyle hem Türkiye  hem de birçok ülke için koruma kalkanı oluşturduklarını söyledi.

İlk yarıda 144,7 milyon doları tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon  doları da koruyucu giysi olmak üzere 573,4 milyon dolarlık ihracat  gerçekleştirdiklerini aktaran Gültepe, "Maske ve koruyucu giysi ihracatımızda  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986'lık rekor artış elde ettik. Salgının  bütün olumsuzluklarına rağmen ikinci yarıdaki baz etkisiyle bu yılı yüzde 15,  hatta belki biraz daha altında bir daralmayla kapatacağımızı tahmin ediyoruz."  dedi.

Gültepe, salgın sonrası küresel tedarik zincirindeki değişimlerin  sektöre yansımalarına da değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın sonrasında tedarik zinciri yeniden şekilleniyor. Bu süreçte  küresel markaların tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılamayı tercih  edeceklerini öngörüyoruz. Bu durum, hazır giyim ihracatımızın yüzde 70'e yakın  bölümünü gerçekleştirdiğimiz AB ve İngiltere pazarında Türkiye'yi avantajlı  konuma getiriyor. Öte yandan, hedef pazarlarımız arasında yer alan ve yılda 100  milyar doların üzerinde hazır giyim ithal eden ABD'nin Çin ile ticaret savaşı  nedeniyle Türkiye'ye bir yönelim olacağını öngörüyoruz. Hazır giyim ihracatımız  yılın 7 ayında yüzde 16,5 azalırken, aynı dönemde ABD'ye ihracatımızda 17,6 artış  gerçekleştirdik. Aylık olarak baktığımızda da haziranda yüzde 213, temmuzda yüzde  44 civarında bir artış görünüyor. Veriler, ABD'ye yıllık ihracatımızı en kısa  sürede  1,5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor. Biz orta ve uzun vadede  ABD pazarından 5 milyar dolar pay alabileceğimize inanıyoruz ve hazırlıklarımızı  bu hedef doğrultusunda yapıyoruz."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ HIZLA GÜNCELLENMELİ, İNGİLTERE İLE STA İMZALAMALIYIZ"

İHKİB Başkanı Gültepe, salgın sonrası küresel markaların  beklentilerinin Türkiye'nin rekabet gücünü artırdığını ancak risklerin olduğunun  da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

AB'nin Vietnam ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının (STA)  sektör adına ciddi bir risk unsuru barındırdığına işaret eden Gültepe,  "Türkiye'nin de AB ile Gümrük Birliği'ni hızla güncellemesi gerekiyor. AB'den  ayrılan İngiltere ile STA imzalamalıyız. Bu konudaki çalışmaların olumlu  gittiğini biliyoruz. ABD ile de özel bir anlaşma imzalanması halinde sektörün  ihracatına çok ciddi katkı yapacağına inanıyorum." dedi.

Gültepe, salgın sonrasının parametreleri ve küresel tedarik zincirinin  yeniden yapılanmasının Türkiye'nin küresel rekabetteki şansını arttırdığını  vurguladı.

Çin'in hazır giyimde açık ara birinci küresel oyuncu olduğuna işaret  eden Gültepe, "Yıllık 170 milyar doların üzerinde hazır giyim ihracatı bulunan  Çin'e bugünden yarına alternatif olacağımızı söylemek çok iddialı olur.  Devletimizin de desteğiyle Çin'in pastasından pay alabilir, 2019'da 17,7 milyar  dolar olan ihracatımızı birkaç yılda 2 katına çıkarabiliriz." diye konuştu.

"FİRMALARIMIZ İÇİN FİNANSMAN HAYATİ ÖNEM KAZANIYOR"

Sektörde yaşanan sorunlara değinen Gültepe, çözüm önerilerinde  bulundu.

Yurt dışından tedarik edilen fermuar, düğme ve çıtçıt gibi aksesuar  ürünlerinin ithalatına eylüle kadar geçerli olmak üzere ilave gümrük vergisi  getirildiğini anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Kumaş ve iplikte de gümrük vergisi yükseltildi. Biz rekabet gücümüzü  olumsuz etkileyecek ilave vergilerin kaldırılmasını, daha önce uygulanan  oranların da sektörün elini güçlendirecek şekilde gözden geçirilmesini  bekliyoruz. Unutulmamalı ki bu zorlu süreçte firmalarımız için finansman hayati  önem kazanıyor. Biz SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi  taahhütlerinin 1 yıl ötelenmesini sektör adına en ideal çözüm olarak görüyoruz.  Beklentimizi tam olarak karşılamamakla birlikte kredi ödemelerinin 3 ay  ötelenmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca kısa çalışma  ödeneğinden çıkan firmaların sigortalı ve işveren paylarının 3 ay süreyle  İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını öngören düzenlemeyi de sektöre destek  adına çok önemsiyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."




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