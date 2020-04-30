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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

30.04.2020 10:47

Son güncelleme : 30.04.2020 10:47
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 12,1 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri  ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,99, geçen  yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,1 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,97  artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama  hizmetlerinde yüzde 14,47, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,69, bilgi  ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,42, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9,12,  mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 13,28, idari ve destek  hizmetlerinde yüzde 10,56 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks, ulaştırma ve depolama  hizmetlerinde yüzde 2,41, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,27, mesleki,  bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,79, idari ve destek hizmetlerinde yüzde  1,21 artarken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,74, gayrimenkul  hizmetlerinde ise yüzde 5,98 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık  bazda yüzde 4,81 azalma oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde  24,54, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,87, depolama ve  destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 24,59 ile endekslerin en fazla arttığı  alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise telekomünikasyon hizmetlerinde  yüzde 7,42, gayrimenkul hizmetlerinde  yüzde 5,98, istihdam hizmetlerinde yüzde  2,34 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri  yüzde 23,27, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 6,75, depolama ve destek  hizmetleri, taşımacılık için yüzde 4,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt  sektörler oldu.




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