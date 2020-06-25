Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı`na Hüseyin Aydın ve Başkan Vekilliği`ne Ümit Leblebici yeniden seçildi.
Hüseyin Aydın, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı`na yeniden seçildi
25.06.2020 18:15
Son güncelleme : 25.06.2020 18:15
AA
Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB'nin önceki gün gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.
Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü'nün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın'ın (Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici'nin (Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
17:59114.293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -156,27
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
17:596,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
17:597,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0212
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
17:59388,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 388,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.076.667
|% 9,98
|
|AKSUE
|11,06
|28.585.726
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.659.639
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|102.014.318
|% 9,88
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.603.259
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|GUSGR
|4,33
|1.087.043.097
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.087.043.097
|% -7,87
|
|GARAN
|8,21
|990.240.287
|% 0,24
|
|ODAS
|2,27
|917.482.113
|% 2,71
|
|HALKB
|6,31
|898.287.909
|% 2,94
|
|TKFEN
|17,29
|889.898.390
|% 3,72
|
|CEMAS
|1,45
|670.827.631
|% 1,40
|
|ODAS
|2,27
|917.482.113
|% 2,71
|
|IEYHO
|0,90
|368.290.399
|% 1,12
|
|IHLGM
|1,62
|518.238.210
|% 5,88
|
|IHLAS
|0,87
|236.878.573
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4813
|8,5238
|% -0,05
|
|Frank
|7,1975
|7,2409
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,43
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.538
|1,70
|
|Tam
|2.590
|2.604
|3,70
|
|Yarım
|1.258
|1.274
|1,80
|
|Çeyrek
|629
|638
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,72
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
-
17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
-
17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem