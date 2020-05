İç hat uçuşları 1 Haziran`da yeniden başlıyor













AA

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'tan bu yana havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu anımsatarak, salgınla mücadelede alınan tedbirler sayesinde önemli mesafe kat edildiğini ve bu kapsamda ulaşım altyapısında normalleşme sürecine başladıklarını söyledi.Salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hava yolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak." dedi.Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında tüm havalimanlarında başarıyla alınan önlemlere ek olarak normalleşme sürecinde yeni uygulamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Havalimanlarına yönelik sertifikasyon programına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu programla havalimanlarının tekrar düzenlenmeye başlandığının altını çizdi.Sertifikanın sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşlarını değil aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum/kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermesi nedeniyle önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sertifikasyon genelgemizi yayımlamamızın ardından Bakanlığımız tarafından eğitim, bilgilendirme, denetim ve inceleme çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Bu süreçte hava yolu taşımacılığı ile seyahat edecek vatandaşlarımız ile sektörde hizmet veren tüm çalışanların sağlıklarının korunmasına yönelik tedbirleri detaylıca belirledik. Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur üzerinde durduk. Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır."Karaismailoğlu, tüm şartları karşılayan havalimanlarına Bakanlık tarafından sertifika verilmeye başlandığını bildirdi.Bu kapsamda İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıklayan Karaismailoğlu, 1 Haziran'da ilk sefer öncesinde İstanbul Havalimanı'nın sertifikasının İGA yönetimine verileceğini söyledi.Karaismailoğlu, havalimanlarına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde izolasyona önem verileceğine dikkati çekti. Sertifika programı doğrultusunda fiziki şartların sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, salgına karşı özellikle havalimanlarında bütüncül tedbirleri almaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.Bakan Karaismailoğlu, 1 Haziran’da İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.00’da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya ve 13.00’te Trabzon’a da sefer gerçekleştirileceğini bildirdi. 1 Haziran sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Havalimanlarında belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamalarını da yaparak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartlarını sağlayacağız. Yolcu sirkülasyonunu en uygun düzeyde tutacağız. Tedbiri elden bırakmadan hava yolu ulaşımını vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz."Vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, uçuş sırasında, uçuş ekibinin yanı sıra hijyen uzmanlarının da görev alacağını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:"Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak."Karaismailoğlu, havalimanları içinde alınacak önlemlere ilişkin olarak da şunları söyledi:"Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken, maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek."Bakan Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumlarının tüm tedbirleri alacağını ve bunları titizlikle uygulayacağına işaret ederek, "Çıkış noktasından varış noktasına kadar her şeyi hassasiyetle takip edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hava yolunu kullansınlar." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin küresel salgına karşı milli mücadele verdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu süreçte her zaman olduğu gibi ihtiyacı olan ülkelere yardım elini uzattı. Dünyaya örnek olan ülkemiz normalleşme süreciyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gücüne güç katarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.