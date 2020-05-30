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İç hat uçuşları 1 Haziran`da yeniden başlıyor

30.05.2020 13:36

Son güncelleme : 30.05.2020 13:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçak seferlerinin, 1 Haziran itibarıyla iç hatlarda yeniden başlayacağını bildirdi.



AA

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'tan bu yana havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu anımsatarak, salgınla mücadelede alınan tedbirler sayesinde önemli mesafe kat edildiğini ve bu kapsamda ulaşım altyapısında normalleşme sürecine başladıklarını  söyledi.

Salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hava yolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da  TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak."  dedi.

Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında tüm havalimanlarında başarıyla alınan önlemlere ek olarak normalleşme sürecinde yeni uygulamaların  hayata geçirileceğini vurguladı. Havalimanlarına yönelik sertifikasyon programına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu programla havalimanlarının tekrar  düzenlenmeye başlandığının altını çizdi.

4 ANA UNSURA VURGU

Sertifikanın sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri,  yer hizmetleri kuruluşlarını değil aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım  araçları ile yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum/kuruluşun kendi  bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermesi nedeniyle önemli olduğuna işaret  eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sertifikasyon genelgemizi yayımlamamızın ardından Bakanlığımız  tarafından eğitim, bilgilendirme, denetim ve inceleme çalışmaları  gerçekleştirilmeye başlandı. Bu süreçte hava yolu taşımacılığı ile seyahat edecek  vatandaşlarımız ile sektörde hizmet veren tüm çalışanların sağlıklarının  korunmasına yönelik tedbirleri detaylıca belirledik. Salgına karşı  havalimanlarında dört ana unsur üzerinde durduk. Bunlar; herkesin maske takma  mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin  alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır."

"ŞARTLARI KARŞILAYAN HAVALİMANINA SERTİFİKA VERDİK"

Karaismailoğlu, tüm şartları karşılayan havalimanlarına Bakanlık  tarafından sertifika verilmeye başlandığını bildirdi.

Bu kapsamda İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes,  Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıklayan  Karaismailoğlu, 1 Haziran'da ilk sefer öncesinde İstanbul Havalimanı'nın  sertifikasının İGA yönetimine verileceğini söyledi.

Karaismailoğlu, havalimanlarına girişten, varış noktalarındaki  havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde izolasyona önem verileceğine  dikkati çekti. Sertifika programı doğrultusunda fiziki şartların sosyal mesafe  kuralına göre yeniden düzenlendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, salgına karşı  özellikle havalimanlarında bütüncül tedbirleri almaya özen gösterdiklerinin  altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu,  1 Haziran’da İstanbul Havalimanı'ndan saat  10.00’da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya  ve 13.00’te Trabzon’a da sefer gerçekleştirileceğini bildirdi. 1 Haziran  sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli başlayacağını aktaran  Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanlarında belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot  planlamalarını da yaparak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartlarını  sağlayacağız. Yolcu sirkülasyonunu en uygun düzeyde tutacağız. Tedbiri elden  bırakmadan hava yolu ulaşımını vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz."

Vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını anlatan  Karaismailoğlu, uçuş sırasında, uçuş ekibinin yanı sıra hijyen uzmanlarının da  görev alacağını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için  gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından  yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat  uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların  ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor.  Biletlerini online  satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular  sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler.  Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında,  uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek.  Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası  dışında bagaj alınmayacak."

Karaismailoğlu, havalimanları içinde alınacak önlemlere ilişkin olarak  da şunları söyledi:

"Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan  yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken,  maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli  takip edilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale  girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek.  Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına  karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek.  Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu  kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye  sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek."

"VATANDAŞIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞI İLE UÇSUN"

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumlarının tüm tedbirleri  alacağını ve bunları titizlikle uygulayacağına işaret ederek, "Çıkış noktasından  varış noktasına kadar her şeyi hassasiyetle takip edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül  rahatlığı ile hava yolunu kullansınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin küresel salgına karşı milli mücadele verdiğine dikkati  çeken Karaismailoğlu, "Bu süreçte her zaman olduğu gibi ihtiyacı olan ülkelere  yardım elini uzattı. Dünyaya örnek olan ülkemiz normalleşme süreciyle  Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gücüne güç katarak yoluna devam edecek."  ifadelerini kullandı.




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