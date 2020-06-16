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IEA Başkanı Birol`dan petrol açıklaması

16.06.2020 12:49

Son güncelleme : 16.06.2020 12:49
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde dünyanın günlük petrol talebinin 100 milyon varil seviyesinde olduğunu anımsatarak, "Talepte Kovid-19 öncesindeki seviyelere gelecek yılın ortalarında gelebiliriz fakat asıl konu insanların ne zaman uçmaya başlayacağı ve ekonominin toparlanması." dedi.



Birol, Mayıs Ayı Petrol Piyasası Raporu'na ilişkin düzenlenen online  basın toplantısında, Kovid-19 salgınının dünya petrol talebini çok ciddi şekilde  etkilediğini kaydetti.

Küresel petrol talebinin Kovid-19 öncesi dönemde günlük 100 milyon  varil seviyesinde olduğunu anımsatan Birol, şöyle devam etti:

"Talepte, Kovid-19 öncesindeki seviyelere gelecek yılın ortalarında  gelebiliriz fakat asıl konu insanların ne zaman uçmaya başlayacağı ve ekonominin  toparlanması. Bu da Kovid-19 krizine karşı alınacak önlemler ve bulunacak  çözümlere bağlı. Ekonomide toparlanma olursa ve salgında ikinci dalga yaşanmazsa,  yakın zamanda petrol talebinin eski seviyesine döndüğünü görmeye başlayabiliriz.  Hükümetlerin enerji sektöründeki problemleri çözmeleri için etkin politikalar  üretmesi gerekiyor. Video konferans yapmak veya evden çalışmak enerji  sektöründeki sorunları ve iklim değişikliği krizini çözmeyecek."

Küresel petrol talebini doğrudan etkileyen politikaların devreye  sokulabileceğini belirten Birol, "Örneğin, elektrikli araçların sisteme dahil  edilmesi ya da daha enerji verimli araçların otoyollarda yerini alması. Zaten  Kovid-19 süresince gelen kurtarma paketlerinde bu politikalar gündeme gelmişti.  Ayrıca daha verimli havacılık sektörü de enerji talebinde değişiklik yaratabilir. Tam anlamıyla yaşayışımızın şeklini değiştirmek petrole olan talebimizi de  değiştirecektir. Bu da eğer doğru uygulanırsa, küresel anlamda çevre sorunlarına  da bir çözüm teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.





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