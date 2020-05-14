GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

IEA Başkanı petrol piyasasını değerlendirdi

14.05.2020 13:59

Son güncelleme : 14.05.2020 14:03
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen petrol piyasalarında dengelenmenin başladığını belirterek, "IEA verileri bize küresel petrol piyasasında kademeli olarak artan hassas bir düzelme olduğunu gösteriyor. Küresel anlamdaki tüm belirsizliklere rağmen `kara nisanı` geride bırakmayı umuyoruz" dedi.



AA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA'nın internet üzerinden yayınlanan basın toplantısında, petrol piyasalarındaki toparlanmanın kademeli olduğunu ve hassas bir şekilde  ilerlediğini ifade etti.

Nisan ayında yayımlanan petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol  talebinin günlük 9,3 varil azalacağının öngörüldüğünü anımsatan Birol, "Bu ayki  rapora göre, küresel günlük petrol talebinin 8,6 milyon varil azalacağını tahmin  ediyoruz. Bu miktar önceki tahminden kısmen daha iyi." diye konuştu.

Yeni tip corona virüs salgınının ülkelerin gelişmelerinde ve küresel  anlamdaki büyümede belirsizliklere neden olduğunun altını çizen Birol, şöyle  devam etti:

"Küresel petrolün talep tarafı ülke ülke incelendi. IEA verileri bize  küresel petrol piyasasında kademeli olarak artan hassas bir düzelme gösteriyor.  Küresel anlamdaki tüm belirsizliklere rağmen 'kara nisan'ı geride bırakmayı  umuyoruz. Petrol piyasasındaki dengelenmeye yönelik düzelmenin ilk işaretlerini  görüyoruz. 2020 petrol piyasası için en kötü yıl olarak nitelendirilebilir, ancak  veriler bize çabaların işe yaradığını gösteriyor."

OPEC VE DİĞER ÜLKELERİN KATKILARI

Birol, OPEC  üretim profili ve OPEC  dışında kalan ülkelerin  üretimlerindeki gelişmelerin küresel petrol talebinde belirleyici olduğuna  dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Petrol talebinin artmasına ulaştırma sektörlerindeki hareketlilik  destek veriyor. Talep tarafında ayrıca G20 ülkelerinin stratejik petrol  stoklarını artırmaları da etkili oluyor. Enerji güvenliği için artırılan petrol  stoklarında, son 45 günde 16 milyon varillik artış gözledik. Daha çok ABD, Çin ve  Hindistan'dan gelen bu verilerin günlük olarak 1,2 milyon varil artışa denk  geldiğini söyleyebiliriz. Öte yandan, 1 Mayıs'tan itibaren OPEC ve bazı OPEC dışı  ülkelerin kısıntıya gitmesiyle piyasalarda toparlanma sinyalleri oluşuyor. Suudi  Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in mayıs ayı kesintisi haricinde  gönüllü olarak daha fazla kısıntıya gideceğini bildirmesi piyasalarda olumlu  karşılandı. Umarım bu anlaşmaların sonuçları petrol piyasası için verimli olur."

Birol, küresel petrol piyasasındaki iyimserliğin diğer sebebinin OPEC  dışı bazı ülkelerin stratejik petrol rezervlerindeki talep olduğunu bildirdi.

Piyasalarda, bu ülkelerin rezerv kapasitesini artırmasının küresel  petrol piyasasının dengelenmesine yönelik adımların en önemlilerinden olduğunu  dile getiren Birol, şunları kaydetti:

"ABD, Kanada için düşük petrol fiyatları bir sorun teşkil etse de  ABD'nin petrol arzını kısmasıyla piyasalar bunu olumlu bir gelişme olarak  algıladı. ABD'nin petrol üretiminin geçen yılla kıyaslandığında 2 milyon 800 bin  varil azalacağını öngörüyoruz. Tek bir ülkenin yapabildiği en büyük kısıntı bu  gibi gözüküyor. Ayrıca, Kanada, Brezilya, Norveç'ten de kısıntı bekliyoruz. Bu da  bize OPEC dışındaki bu ülkelerin kısıntılarının piyasaların dengeleyici rolünün  oldukça önemli olduğunu gösteriyor."  




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:4799.618
Değişim :  -0,54% |  -540,81
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.381 En Düşük
99.564
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 11,88 12.079.453 % 10,00  
EPLAS 15,73 300.317 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 465.972 % 10,00  
ISKUR 429.000,30 429.000 % 10,00  
UMPAS 0,88 115.801 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4827 8,5252 % -0,32  
Frank 7,1233 7,1662 % -0,31  
Riyal 1,8484 1,8577 % -0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -0,47  
Altın Gr. 384 384 -0,94  
Cumhuriyet 2.470 2.512 -6,70  
Tam 2.543 2.577 -6,80  
Yarım 1.241 1.260 -3,40  
Çeyrek 620 630 -1,60  
Gümüş.Ons 15,51 15,54 -0,05  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 -0,01  
B. Petrol 30,35 30,35 1,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru