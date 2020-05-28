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Ifo: Alman ekonomisi bu yıl daralabilir

28.05.2020 11:03

Son güncelleme : 28.05.2020 11:10
Almanya`nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisinin bu yıl yeni tip corona virüs (Kovid-19) kriziyle mücadele ederken yüzde 6,6’ya kadar küçülebileceğini ve gelecek yılda yüzde 10,2 büyüyebileceğini bildirdi.



AA

Merkezi Münih'te bulunan ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Almanya  ekonomisine ilişkin 2020-2021'i kapsayan büyüme tahminlerinde ekonomide normale  dönüş süresine göre güncelleme yaptı.

Ifo’nun Alman ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminleri büyük ölçüde  şirketlerin faaliyetlerinin normale dönme hızına bağlı kalırken, ortalama olarak,  şirketlerin faaliyetlerinin yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 nedeniyle alınan  tedbirlerden sonra dokuz ay içinde normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

En iyi senaryo olarak, normale dönmenin 5 ay sürmesi durumunda Alman  ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 daralması ve 2021’de ise yüzde 7,4 büyümesi  öngörülüyor.

Şirketlerin faaliyetlerinin 9 ay sonra normale dönmesi durumunda ise  Ifo, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12,4 küçüleceği öngörüsünde  bulundu. Bu senaryoda, kuruluş, ekonominin bu yıl yüzde 6,6 daralması ve gelecek  yıl da yüzde 10,2 genişlemesini öngördü.

Söz konusu normale dönüşün 16 ay sürmesine dayalı senaryoya göre ise  Ifo, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 9,3 küçülebileceği ve gelecek yıl da yüzde  9,5 büyüyebileceği tahmininde bulundu.

Ifo, her üç senaryoda iş ikliminin yanı sıra, üretim, ciro ve dış  ticaret verilerine bağlı kalındığını ve Nisan’dan itibaren Kovid-19 nedeniyle  getirilen kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin varsayıldığını belirtti.

Ifo, havacılık sektöründe normalleşmenin 16 ay sürmesinin beklendiğine  bildirerek, seyahat konaklama ve otomotiv sektörlerin de toparlanmanın daha uzun  sürmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo  Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mayısta Ifo anketine katılan  şirketlerin ortalama olarak dokuz ay içinde kendi iş durumlarının normale  dönmesini beklediklerini bildirerek, “Bu, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde  12,4'lük sert bir düşüşün ardından ekonominin gelecek yılın ortasında  toparlanacağı anlamına geliyor. Ancak, o zaman mal ve hizmet üretimi, Kovid-19  krizi olmadığı zaman ulaşacağı seviyeye ulaşacaktır.” ifadesini kullandı.




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