TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Euro Bölgesi imalat PMI rakamları hala daralma bölgesinde olmasına rağmen aralık ayının üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de de Brexit gerçekleşti ve belirsizlik ortadan kalktı. Birleşik Krallık PMI verileri de toparlanmasını sürdürüyor" dedi.
İhracatta pozitif hava sürüyor
04.02.2020 14:11
Son güncelleme : 04.02.2020 14:11
AA
Yazılı bir açıklama yapan TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ocak ayının Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde gerilimin düşmesi ve faz 1 anlaşmasının imzalanması ile olumlu başladığını ancak ikinci yarıda Çin’in Wuhan kentinden çıkan coronavirüsünün yeniden küresel ticaret endişelerini artırdığını kaydetti.
Çetinkaya, Türkiye'nin ihracattan ziyade ithalat tarafında ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Şimdilik ticaret büyük oranda aksamadan devam ediyor ancak virüsün yayılması devam ettikçe siparişlerin ertelendiğini görebiliriz. Burada bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşanması muhtemel olacaktır. Bu da hem bizim
açımızdan hem de küresel ticaret açısından bir risk teşkil ediyor. Ancak bu olay özellikle petrol fiyatları
üzerinde ciddi bir düşüşü de beraberinde getirdi. Bu fiyat düşüşü bizim dış ticaret açığımız açısından oldukça olumlu bir etki gösterecek." yorumunu yaptı.
Diğer ihracat pazarlarımızda ise işlerin toparlanmaya devam ettiğini kaydeden Çetinkaya, "Euro Bölgesi imalat PMI rakamları hala daralma bölgesinde olmasına rağmen Aralık ayının üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de de Brexit gerçekleşti ve belirsizlik ortadan kalktı. Birleşik Krallık PMI verileri de toparlanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay bizi endişelendiren ABD-İran gerginliği ise büyük oranda ortadan kalktı diyebiliriz. Dolayısıyla şu an ihracatımız ve dış ticaretimiz için en büyük risk coronavirüsü olmaya devam ediyor. Bu da enerji fiyatlarındaki düşüş dolayısıyla dış ticaret dengemize pozitif katkı yapıyor." değerlendirmelerinde bulundu.
Çetinkaya şunları kaydetti:
"Ocak ayında rekorla başladığımız ihracatımızda yıl boyunca yeni rekorlar göreceğimizi düşünüyoruz. Türk lirası hala rekabetçi bir kur olmaya devam ediyor ve yurt içinde ekonomik toparlanma tam hızıyla devam ediyor. Faizlerdeki düşüşün yatırımlara yansımasıyla birlikte hem üretim rakamlarında hem ihracat rakamlarında yukarı yönlü seyir yıl boyu sürecektir."
13:56120.720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.476,83
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.877
En Düşük
120.159
13:565,9804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
13:566,6113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
13:56302,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,34
|Açılış
|: 302,10
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,70
|16.281.273
|% 17,47
|
|DOKTA
|88,50
|26.711.993
|% 14,94
|
|HLGYO
|1,71
|175.106.916
|% 14,77
|
|DITAS
|12,94
|19.572.023
|% 12,91
|
|GYHOL
|22,50
|322.716
|% 11,39
|
|ESCOM
|2,70
|1.010.165
|% -11,48
|
|BEYAZ
|3,90
|2.033.093
|% -5,80
|
|NATEN
|19,05
|2.531.494
|% -5,60
|
|SODSN
|13,90
|102.096
|% -3,47
|
|PKENT
|196,50
|326.617
|% -3,15
|
|THYAO
|14,18
|740.402.879
|% 2,46
|
|PETKM
|4,21
|622.221.342
|% 2,43
|
|HALKB
|7,32
|479.119.598
|% 6,40
|
|SISE
|5,60
|326.936.457
|% 0,36
|
|ASELS
|23,88
|301.109.831
|% 2,14
|
|PETKM
|4,21
|622.221.342
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,71
|175.106.916
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,89
|296.205.788
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,90
|181.024.616
|% 2,15
|
|ODAS
|2,20
|161.565.693
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7498
|7,7886
|% -0,02
|
|Frank
|6,1491
|6,1861
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5885
|1,5964
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-5,84
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-17,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|-12,61
|
|Yarım
|961
|986
|-6,10
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|0,43
|