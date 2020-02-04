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İhracatta pozitif hava sürüyor

04.02.2020 14:11

Son güncelleme : 04.02.2020 14:11
TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Euro Bölgesi imalat PMI rakamları hala daralma bölgesinde olmasına rağmen aralık ayının üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de de Brexit gerçekleşti ve belirsizlik ortadan kalktı. Birleşik Krallık PMI verileri de toparlanmasını sürdürüyor" dedi.



AA

Yazılı bir açıklama yapan TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ocak ayının Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde gerilimin düşmesi ve faz 1 anlaşmasının imzalanması ile olumlu başladığını ancak ikinci yarıda Çin’in Wuhan kentinden çıkan coronavirüsünün yeniden küresel ticaret endişelerini artırdığını kaydetti.

Çetinkaya, Türkiye'nin ihracattan ziyade ithalat tarafında ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Şimdilik ticaret büyük oranda aksamadan devam ediyor ancak virüsün yayılması devam ettikçe siparişlerin ertelendiğini görebiliriz. Burada bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşanması muhtemel olacaktır. Bu da hem bizim açımızdan hem de küresel ticaret açısından bir risk teşkil ediyor. Ancak bu olay özellikle petrol fiyatları üzerinde ciddi bir düşüşü de beraberinde getirdi. Bu fiyat düşüşü bizim dış ticaret açığımız açısından oldukça olumlu bir etki  gösterecek." yorumunu yaptı.

Diğer ihracat pazarlarımızda ise işlerin toparlanmaya devam ettiğini  kaydeden Çetinkaya, "Euro Bölgesi imalat PMI rakamları hala daralma bölgesinde  olmasına rağmen Aralık ayının üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de de Brexit  gerçekleşti ve belirsizlik ortadan kalktı. Birleşik Krallık PMI verileri de  toparlanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay bizi endişelendiren ABD-İran gerginliği  ise büyük oranda ortadan kalktı diyebiliriz. Dolayısıyla şu an ihracatımız ve dış  ticaretimiz için en büyük risk coronavirüsü olmaya devam ediyor. Bu da enerji  fiyatlarındaki düşüş dolayısıyla dış ticaret dengemize pozitif katkı yapıyor."  değerlendirmelerinde bulundu.

Çetinkaya şunları kaydetti:

"Ocak ayında rekorla başladığımız ihracatımızda yıl boyunca yeni rekorlar göreceğimizi düşünüyoruz. Türk lirası hala rekabetçi bir kur olmaya devam ediyor ve yurt içinde ekonomik toparlanma tam hızıyla devam ediyor. Faizlerdeki düşüşün yatırımlara yansımasıyla birlikte hem üretim rakamlarında hem  ihracat rakamlarında yukarı yönlü seyir yıl boyu sürecektir."




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