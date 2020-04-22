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İhracatta Sanal Ticaret Heyeti atağı

22.04.2020 11:42

Son güncelleme : 22.04.2020 11:53
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dijital uygulamalara bir yenisini "sanal ticaret heyetleri" ile eklediklerini belirterek, "Pandeminin ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel ölçekte iş dünyasının  hareket ve temas imkanlarının kısıtlandığını bildirdi.

Alınan önlemler kapsamında ticareti geliştirmenin en önemli  enstrümanlarından olan ticaret fuarları, ticaret heyetleri, alım heyetleri gibi  pek çok organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini anımsatan Pekcan,  buna karşın söz konusu sürecin sanal ticaret platformları ve dijital pazarlama  yöntemlerini ön plana çıkardığını vurguladı.

''KOLOMBİYA VE ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELERDEN 25 FİRMA KATILACAK''

Pekcan, Ticaret Bakanlığının da bu gelişmelerin dışında kalmadığını,  tüm ihracatçı birlikleriyle iş birliği halinde sanal ticaret heyeti, e-ticaret,  sanal fuar çalışmalarına başladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızın dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini sanal ticaret  heyetleriyle ekliyoruz. Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına  izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda  gerçekleştireceğiz.  Bu kapsamda, ilk olarak İstanbul Kimyevi Maddeler ve  Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 24-28 Mart döneminde  gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan  'Yapı Kimyasalları ve Boya Sektörü Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti' ile işe  başlayacağız. Söz konusu sanal ticaret heyeti organizasyonu, mayısın ilk  haftasında Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik  gerçekleştirilecek. Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik sanal  ticaret heyetine ülkemizden 13 firmanın yanı sıra Kolombiya'dan 15, çevre  ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılacak."

"ENGELLERİ KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Düzenlenecek sanal ticaret heyeti öncesinde katılımcı ve alıcı  firmalar arasında oluşturulacak veri tabanıyla alıcıların Türkiye'deki firmaların  ürünleri hakkında bilgilenmesinin sağlanacağını aktaran Pekcan, web üzerinden  online ikili iş görüşmeleri yapılacağını ve bu görüşmelere yerel uzmanlar ile  tercümanların da katılabileceğini bildirdi.

Pekcan, ayrıca görüşmeler öncesinde, firmaların, yerel uzmanlar ve  ticaret müşavirinin, Kolombiya ve çevre ülkeler pazarına ilişkin web tabanlı  platform üzerinden düzenleyeceği sanal seminerlere de katılım sağlanabileceğini  aktardı.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Böylelikle, ticaret heyetlerinde yapılan tüm faaliyetler tümüyle  sanal ortama taşınacak. Söz konusu sanal ticaret heyetinin, Kolombiya ve çevre  Latin Amerika ülkeleri ile iş birliğinin geliştirilmesine, Kolombiya ve çevre  Latin Amerika ülkelerinde ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en etkin şekilde  tanıtımı ve sektöre yönelik ticaretimizin artırılmasına son derece önemli  katkıları olacak. Sanal ticaret heyeti uygulamalarımız diğer sektörler ve ülkeler  ile devam edecek."

Bakan Pekcan bir sonraki açılım adımının ise çalışmalarının sürdüğünü  ve yakın zamanda uygulamamaya geçeceğine değinerek, "Bakanlığımızın bir sonraki  açılımı ise 'sanal fuarlar' olacak. Bu gibi çalışmalarla ihracatçılarımızın  önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

 




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