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İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu

12.05.2020 13:05

Son güncelleme : 12.05.2020 13:06
İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın nisan ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Fiat sıralandı.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA  verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği  bilgilere göre, nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari  araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari  araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari  araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 72’Sİ SATILDI

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11, geçen aya göre  yüzde 17'lik bir düşüş gözlemlendi.

Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında  177 bin 589 araç ilana çıktı. Buna göre, ilana çıkan araçların yüzde 72’si  satıldı. İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar  satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 21, geçen senenin aynı  dönemine göre yüzde 12 düşüş belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen  otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle VW oldu. Ardından 18  bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.

Bunları 12 bin 309 adetle Ford, 7 bin 832 adetle Opel, 6 bin 363  adetle Peugeot, 6 bin 351 adetle BMW, 5 bin 907 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 807  adetle Hyundai ve 4 bin 101 adetle de Toyota izledi. Bu markalar, ikinci el  online pazarındaki satışların yüzde 79'unu temsil etti.

EN HIZLI RENAULT SATILDI

Nisan ayında online pazarda en hızlı satılan marka 39 günle Renault  oldu. En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

BİNEK ARAÇ SATIŞLARINDA PASSAT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10  markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 616 adetle yine başı çekerken,  bunu 4 bin 874 adetle Renault Clio ve 4 bin 454 adetle Renault Megane izledi.

Ardından 4 bin 299 adetle Opel Astra, 3 bin 707 adetle Renault  Fluence, 3 bin 455 adetle Ford Focus, 3 bin 84 adetle VW Polo, 2 bin 992 adetle  VW Golf, 2 bin 988 adetle Renault Symbol ve 2 bin 905 adetle de VW Jetta geldi.

TİCARİDE FİORİNO İLK SIRADA

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 164 adetle Fiat Fiorino nisanda ilk sırada yer aldı.

Bunu 3 bin 104 adetle Fiat Doblo, 2 bin 151 adetle Ford  Transit/Tourneo Courier, 2 bin 33 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.615  adetle VW Caddy, 1.451 adetle  Ford Transit, 1.332 adetle Renault Kangoo, 1.203  adetle Peugeot Partner, 588 adetle Citroen Berlingo ve 584 adetle de VW  Transporter izledi.

Öte yandan, 13 ülkede günde 9 milyondan fazla veriyi tarayan  INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye  ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka  ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler,  kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans  kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de  ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan  sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.




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Sterlin 8,6419 8,6852 % -0,63  
Frank 7,2078 7,2512 % -0,42  
Riyal 1,8663 1,8757 % -0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 7,82  
Altın Gr. 385 385 -0,60  
Cumhuriyet 2.481 2.524 -13,90  
Tam 2.554 2.589 -14,30  
Yarım 1.246 1.266 -7,00  
Çeyrek 623 633 -3,50  
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