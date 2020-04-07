Uluslararası Para Fonu yetkilileri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ilk görüldüğü Çin`de ekonomik toparlanmanın "sınırlı da olsa cesaret verici" olduğunu, ancak salgının Çin`de veya başka bir ülkede tekrar yayılmasının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.
IMF: Çin`deki toparlanma cesaret verici
07.04.2020 09:06
Son güncelleme : 07.04.2020 09:06
AA
Uluslararası Para
Fonu'nun (IMF) araştırma bölümü yetkilileri John Bluedorn, Gita Gopinath ve Damiano Sandri, Kovid-19 pandemisinin ekonomik etkilerine ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.
Kovid-19 pandemisinin dünyayı resesyona ittiğine dikkati çeken yetkililer, 2020'nin küresel mali krizden daha kötü olacağını, ekonomik zararın tüm ülkelerde tırmanışa geçtiğini bildirdi.
Yetkililer, "Pandeminin ekonomik sonuçları ABD'yi şimdiden benzeri görülmemiş bir hızda ve şiddette etkiliyor. Martın son iki haftasında yaklaşık 10 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu. Böyle keskin ve sarsıcı artış, 2009'daki küresel mali krizin zirvesinde bile görülmemişti." değerlendirmesinde bulundu.
Virüsün neden olduğu aksaklıkların, gelişmekte olan pazarlarda da kendini göstermeye başladığını belirten yetkililer, satın alma yöneticileri (PMI) endeksine ilişkin son verilerin, birçok ülkede imalatta keskin düşüşlerin yaşandığını gösterdiğini aktardı.
Yetkililer, salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'de yılın başında sert düşüşlerin yaşandığı PMI verisinde, zayıf dış talebe rağmen ılımlı bir iyileşmenin görüldüğüne işaret ederek, "Çin'deki toparlanma, sınırlı olsa da cesaret verici. Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başarılı olabileceğini ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına zemin hazırlayabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Pandeminin geleceğine ilişkin büyük belirsizlik olduğunu belirten yetkililer, Çin'de ve diğer ülkelerde salgının yeniden yayılmasının göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.
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