GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

14.04.2020 15:37

Son güncelleme : 14.04.2020 15:48
Uluslararası Para Fonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürürken, 2021 yılına dair beklentisini yükseltti.



AA

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize edildiği belirtildi.

Kovid-19 salgınının dünya genelinde yüksek maliyetlere neden olduğuna işaret edilen raporda insan yaşamını korumak ve sağlık sistemlerinin bunun üstesinden gelebilmesini sağlamak için izolasyon, tecrit ve geniş çaplı iş  yerleri kapatmaların virüsün yayılmasını yavaşlatmak için gerekli olduğu ifade  edildi.

"2008-2009 FİNANSAL KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ"

Raporda, bu sağlık krizinin ekonomik faaliyet üzerinden ciddi bir etkisi olduğu vurgulanarak, "Salgının bir sonucu olarak küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 oranında sert bir şekilde küçülmesi öngörülüyor, bu 2008-2009  finansal krizinden çok daha kötü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının bu yılın 2'nci yarısında azaldığı ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırıldığına ilişkin senaryo dikkate alındığında  küresel ekonominin toparlanacağına dikkat çekilerek, politika desteklerinin yardımıyla ekonomik faaliyetin normalleşmesi halinde 2021'de yüzde 5,8'lik bir büyüme beklendiği aktarıldı.

Raporda, küresel büyüme tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik  olduğu belirtilerek, "Birçok ülke, sağlık şoku, iç ekonomik aksamalar, düşen dış  talep, sermaye akışının tersine dönmesi ve emtia fiyatlarının çöküşünden oluşan  çok katmanlı bir krizle karşı karşıya. Daha kötü bir sonuca dair riskler de  baskın bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"ÖNLEMLER EKONOMİNİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM"

Etkili politikaların öneminin vurgulandığı raporda, "Salgını azaltmak  ve yaşamları korumak için gerekli önlemler ekonomik faaliyeti kısa vadede  zorlayacaktır ancak uzun vadede insana ve ekonominin sağlığına yapılmış önemli  bir yatırım olarak görülmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, acil önceliğin Kovid-19 salgınının etkilerinin kontrol altına  alınması olduğunun altı çizilerek, ekonomi politikalarının da faaliyetlerdeki  azalma ile kaçınılmaz ciddi yavaşlamanın etkilerini hafifletmesi ve salgın  geçtiğinde ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde başlamasının sağlaması  gerektiği aktarıldı.

Ekonomik faaliyetteki aksamaların devam etmesi halinde mali önlemlerin  artırılması gerekeceğine işaret edilen raporda, salgın ve etkileriyle mücadelede  finansman yetersizliğiyle karşılaşan ekonomiler için dış desteğin gerekebileceği  bildirildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ

IMF'nin raporuna göre, ABD için büyüme tahmini 2020'de yüzde 2'den  yüzde eksi 5,9'a düşürülürken, 2021 yılı için yüzde 1,7’den yüzde 4,7'ye  yükseltildi.

Euro Bölgesi için büyüme beklentisi de 2020'de yüzde 1,3'ten yüzde  eksi 7,5'e çekilirken, 2021'de yüzde 1,4'ten yüzde 4,7'ye çıkarıldı.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu  yıl yüzde 1,1'den yüzde eksi 7'ye düşürülürken, 2021'de yüzde 1,4'ten yüzde  5,2'ye yükseltildi. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın  ise bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 0,5'ten yüzde eksi 9,1'e  çekilirken, 2021'de yüzde 0,7'den yüzde 4,8'e çıkarıldı.

İngiltere için 2020 büyüme tahmini yüzde 1,4'ten yüzde eksi 6,5'e  düşürülürken, 2021 beklentisi yüzde 1,5'ten yüzde 4'e yükseltildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahmini ise 2020'de yüzde  4,4'ten yüzde eksi 1'e çekilirken, 2021'de yüzde 4,6'dan yüzde 6,6'ya çıkarıldı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de bu yıla ilişkin ekonomik  büyüme beklentisi yüzde 6'dan yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2021'de yüzde 5,8'den  9,2'ye yükseltildi.

Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5  büyüyeceği öngörüldü. Türkiye için enflasyon tahmini de bu yıl ve gelecek yıl  için yüzde 12 olarak belirlendi.Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl 17,2, gelecek yıl yüzde 15,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:3297.995
Değişim :  1,66% |  1.596,14
Açılış :  97.491  
Önceki Kapanış :  96.399  
En Yüksek
98.316 En Düşük
97.273
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 3,52 20.090.326 % 10,00  
UZERB 2,86 196.864 % 10,00  
DOCO 462,50 14.217.337 % 9,99  
KLNMA 48,88 37.933.050 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5143 8,5570 % 0,90  
Frank 7,0357 7,0781 % 0,99  
Riyal 1,8009 1,8100 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 17,09  
Altın Gr. 377 377 4,20  
Cumhuriyet 2.412 2.471 27,10  
Tam 2.479 2.543 28,00  
Yarım 1.206 1.237 13,60  
Çeyrek 605 619 6,80  
Gümüş.Ons 15,62 15,65 0,23  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,07  
B. Petrol 31,45 31,45 -0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru