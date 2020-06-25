Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

IMF uyardı: İflas tehdidi büyük!

25.06.2020 15:37

Son güncelleme : 25.06.2020 15:44
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bozulan finansal koşulların hafiflediğini belirterek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular için yönetilemez hale gelebilir ve iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı ülkelerde bankaların direncini test edebilir." uyarısında bulundu.



AA

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu "Finansal koşullar hafifledi  ancak iflas tehdidi büyük" başlığıyla güncelledi.

Küresel finansal koşulların nisan ayından bu yana önemli ölçüde  hafiflediğine işaret edilen raporda, bu hafiflemenin faiz oranlarındaki belirgin  düşüş ve riskli varlık piyasasındaki güçlü toparlanmadan kaynaklandığı aktarıldı.

Raporda, "Gösterge faiz oranları düşerken, riskli varlık fiyatları  sene başındaki hızlı düşüşünün ardından toparladı ve genel olarak finansal  koşulların hafiflemesine yol açtı." değerlendirmesi yapıldı.

MERKEZ BANKALARI PİYASA GÜVENİNİ ARTIRDI

Sistemsel açıdan önemli finansal sektörleri olan ekonomilere  bakıldığında hisse senedi piyasalarının toparlandığının belirtildiği raporda,  merkez bankalarının ciddi piyasa baskısına karşı hızlı ve cesur eylemlerinin  piyasa güvenini artırdığı kaydedildi.

Raporda, "Hızlı ve benzeri görülmemiş merkez bankası önlemleri  piyasanın toparlanmasında önemli bir faktör oldu." ifadesi kullanıldı.

Gelişmekte olan piyasa ekonomilerine yönelik yatırımcı güveninin de  önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çekilen raporda, bu ülkelere yönelik portföy  akışlarının da istikrar kazandığı belirtildi.

Raporda, "Finansal piyasalardaki geniş iyileşmeye, hızlı bir ekonomik  toparlanma beklentilerine ilişkin artan yatırımcı iyimserliği eşlik etti."  değerlendirmesinde bulunuldu.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA POLİTİKA ÖNLEMLERİ ALINDI

Merkez bankalarının eylemlerinin yatırımcıların risk iştahını  artırdığına da işaret edilen raporda, bazı gelişmekte olan piyasalardaki merkez  bankalarının da ilk kez alışılmışın dışında politika önlemleri aldığı aktarıldı.

Raporda, mali politika önlemlerinin de yatırımcı güveninin  desteklenmesine yardımcı olduğu belirtilerek, bu benzeri görülmemiş politika  desteğinin kredi akışlarının sürdürülmesinde başarılı olduğu ifade edildi.

Finansal piyasalardaki iyimserlik ile küresel ekonomideki gelişim  arasında bir kopukluk ortaya çıktığına da dikkat çekilen raporda, piyasalar ve  reel ekonomi arasındaki bu kopukluğun toparlanmayı tehdit edebilecek bir  kırılganlık oluşturduğu kaydedildi.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN YENİDEN FİNANSMAN RİSKİ

Raporda, Kovid-19 salgınının diğer finansal kırılganlıkları da  belirginleştirebileceği kaydedilerek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular  için yönetilemez hale gelebilir ve iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı  ülkelerde bankaların direncini test edebilir." ifadesi kullanıldı.

Bazı gelişmekte olan ve sınır piyasa ekonomileri yeniden finansman  riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, bazı ülkeler için pazara  erişimin kesildiği kaydedildi.

Raporda, "Yetkililer, reel ekonomiyi desteklemeye devam ederken,  finansal kırılganlıkları yakından izlemeli ve finansal istikrarı korumalı."  değerlendirmesine yer verildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:28114.074
Değişim :  -0,33% |  -374,70
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.975 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 460.953 % 10,00  
ORGE 6,34 101.256.288 % 9,88  
ISBIR 1.124,80 615.480 % 9,74  
AYEN 4,80 245.937.266 % 8,84  
BASCM 3,85 378.121 % 6,65  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4918 8,5343 % 0,08  
Frank 7,1893 7,2326 % -0,14  
Riyal 1,8218 1,8309 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 -3,03  
Altın Gr. 387 387 -0,77  
Cumhuriyet 2.509 2.529 -6,90  
Tam 2.583 2.595 -5,10  
Yarım 1.255 1.270 -2,50  
Çeyrek 627 636 -1,30  
Gümüş.Ons 17,53 17,56 0,04  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,01  
B. Petrol 39,69 39,69 -0,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru