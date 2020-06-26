Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı son 7 haftada IMF tarafından 72 ülkeye acil finansman desteği sağlandığını bildirdi.
IMF`den 72 ülkeye acil finansman desteği
26.06.2020 18:04
Son güncelleme : 26.06.2020 18:04
AA
Georgieva, katıldığı bir video konferans etkinliğinde, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye etkisini değerlendirdi.
Kovid-19 krizinin IMF'nin kaynaklarını test edebileceğine işaret eden Georgieva, henüz o noktaya gelinmediğini, fonun mevcut 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesinin hala yüzde 75'nin olduğunu kaydetti.
Georgieva, "Son 7 haftada 72 ülkeye acil finansman sağladık." dedi.
IMF Başkanı Georgieva, merkez bankalarının likidite sağlamaya yönelik attığı adımların ise gelişmekte olan birçok ekonominin borç sorunları için nefes alanı yarattığını ifade etti.
17:49114.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 498,96
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
17:496,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:497,6851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0079
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:49386,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,13
|Açılış
|: 386,66
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.652.067
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.522.189
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.746.944
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.706.767
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,90
|78.686.195
|% -7,58
|
|GUBRF
|26,14
|264.241.800
|% -5,97
|
|IHGZT
|4,46
|36.833.389
|% -5,91
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,14
|1.128.127.449
|% 2,48
|
|ODAS
|2,50
|1.044.782.449
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,02
|676.750.253
|% 0,33
|
|KARSN
|2,74
|619.778.064
|% 0,37
|
|GARAN
|8,22
|570.988.684
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.044.782.449
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,61
|567.882.002
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,14
|1.128.127.449
|% 2,48
|
|KARSN
|2,74
|619.778.064
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,02
|676.750.253
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4243
|8,4666
|% -0,74
|
|Frank
|7,1919
|7,2353
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,83
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|2.508
|2.527
|-13,40
|
|Tam
|2.582
|2.593
|-13,80
|
|Yarım
|1.254
|1.268
|-6,80
|
|Çeyrek
|627
|635
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
-
17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
-
17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de