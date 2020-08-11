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IMF`den ABD ekonomisine ilişkin değerlendirme

11.08.2020 08:54

Son güncelleme : 11.08.2020 08:54
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı görüldüğünü bildirdi.



AA

IMF'den yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı belirtildi.

ABD ekonomisine ilişkin görünümün Kovid-19 salgınının yayılmasıyla  önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl  yüzde 6,6 daralmasının ve 2021'de ise yüzde 3,9'luk büyüme göstermesinin  beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomiye yönelik bu benzeri görülmemiş şoka karşı güçlü  ve proaktif bir yanıt verildiği, hükümetin hane halkı, işletmeler ile yerel  yönetimlere destek sağlanması için hızla hareket ettiği ve bu mali çabaların  önemli bir maliyeti de beraberinde getirdiği ifade edildi.

FEDERAL BORÇ 2020 SONUNA KADAR GSYH'NİN YÜZDE 100'ÜNE YAKLAŞACAK

Federal hükümetin bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH)  oranının bu yıl yüzde 16'ya yükselmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada,  federal borcun ise yıl sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşmasının  beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Fed'in de salgının boyutu netleştikçe hızla önlemler  aldığı anımsatılarak, IMF icra direktörlerinin büyük ölçüde ilave bir mali pakete  ihtiyaç duyulacağı konusunda hem fikir olduğu belirtildi.

Fed'in, krizin erken aşamasındaki kararlı müdahalesinin IMF icra  direktörlerince takdir topladığı vurgulanarak, "Enflasyon ve istihdam muhtemelen  uzun bir süre hedeflerin altında kalacaktır. İcra direktörleri, finansal  istikrara yönelik potansiyel riskleri yakından izlerken, genişletilmiş varlık  alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere daha fazla eylem alanı  gördü." değerlendirmesinde bulunuldu.




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