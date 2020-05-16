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IMF`den Kırgızistan`a kredi desteği

16.05.2020 10:28

Son güncelleme : 16.05.2020 10:28
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere Kırgızistan`a ikinci kez 120,9 milyon dolarlık kredi sağladı.



AA

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev, düzenlediği  basın toplantısında, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından kaynaklanan acil  ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için IMF'den ikinci mali yardımın  alındığını bildirdi.

Asrandiyev, IMF'den (toplamda) 241 milyon 200 dolar yardım aldık.  Ayrıca, 1 milyon 800 bin dolar tutarında tıbbı ve insani yardım için destek  gördük." dedi.

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ 3,8 KÜÇÜLDÜ

Asrandiyev, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın Ocak-Mayıs  döneminde ülke ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8  küçüldüğünü açıkladı.

Temiz içme suyu, tarımsal sulama, yol yapımı, dijitalleşme projeleri  ve yargı reformuna ayrılan ödeneklerin dışında kamu yatırımları ve acil olmayan  harcamaların durdurulduğunu belirten Asrandiyev, devletin sorumluluğu altındaki  maaş ve emeklilik ödemelerinin zamanında ve tam olarak yapılacağını kaydetti.




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