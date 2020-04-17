Uluslararası Para Fonu, Pakistan`a 1,39 milyar dolar yardım verilmesini onayladı.
IMF`den Pakistan`a yardım
17.04.2020 08:42
Son güncelleme : 17.04.2020 08:42
Uluslararası Para
Fonu (IMF) İcra Kurulu, Pakistan'a corona virüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan ödemeler dengesini karşılaması için 1 milyar 386 milyon dolar
acil finansman verilmesini onayladı.
Pakistan'a sağlanacak fon, IMF'nin Hızlı Finansman Enstrümanı'ndan (RFI) gelecek ve Pakistan'ın uluslararası rezervlerinde düşüş ile başa çıkmasına, corona virüs salgınının kontrol altına alınması ve ekonomik etkisinin azaltılması için geçici ve hedefli olarak harcamaları artırmasına imkan verecek.
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|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
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|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
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|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
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|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
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|ASELS
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|1.238.774.034
|% 0,83
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|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
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|ECILC
|4,80
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|
|IHLGM
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|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
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|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
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|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
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|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,6253
|8,6685
|% 0,00
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|Frank
|7,1196
|7,1625
|% -0,12
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|Riyal
|1,8359
|1,8452
|% -0,35
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-12,44
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|Altın Gr.
|380
|380
|-3,70
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|Cumhuriyet
|2.438
|2.499
|-23,90
|
|Tam
|2.506
|2.572
|-24,60
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|Yarım
|1.219
|1.252
|-11,90
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|611
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|Gümüş.Ons
|15,39
|15,43
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|3,42
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