İngiliz ayakkabı üreticisi ve perakendecisi Clarks, 900 kişiyi işten çıkaracak.
İngiliz ayakkabı üreticisi 900 kişiyi işten çıkaracak
21.05.2020 13:42
Son güncelleme : 21.05.2020 13:55
FOREKS
İngiliz ayakkabı üreticisi ve perakendecisi Clarks, stratejik gözden geçirmenin ardından 900 kişiyi işten çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.
Ancak 195 yıllık şirket yeni oluşturulan 200 pozisyona yapılacak alımlar ve kaydırmalar sonrasında gelecek 18 ay içinde nette 700 çalışan ile yollarının ayrılacağını vurguladı.
İşten çıkarmaların 268'i hemen gerçekleştirilecek.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
102.224
13:406,8118
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 381,70
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382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.446.484
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.097.619
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|655.233
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|327.690
|% 9,96
|
|YONGA
|22,32
|291.187
|% 9,95
|
|MRDIN
|6,05
|260.516.252
|% -10,64
|
|EKIZ
|12,33
|7.113.325
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.184.995
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.016.594
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.052.300
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|634.063.407
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|551.888.299
|% 0,81
|
|GUSGR
|3,36
|463.689.125
|% 1,51
|
|GARAN
|7,69
|315.962.341
|% -0,26
|
|MRDIN
|6,05
|260.516.252
|% -10,64
|
|EKGYO
|1,39
|207.673.287
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,36
|463.689.125
|% 1,51
|
|IHLGM
|1,22
|106.991.923
|% 2,52
|
|GSRAY
|2,65
|233.331.873
|% 2,71
|
|MNDRS
|1,83
|147.586.980
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3138
|8,3555
|% 0,33
|
|Frank
|7,0197
|7,0620
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8085
|1,8176
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.486
|-16,50
|
|Tam
|2.527
|2.551
|-16,90
|
|Yarım
|1.233
|1.247
|-8,20
|
|Çeyrek
|617
|624
|-4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,37
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