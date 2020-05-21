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İngiliz ayakkabı üreticisi 900 kişiyi işten çıkaracak

21.05.2020 13:42

Son güncelleme : 21.05.2020 13:55
İngiliz ayakkabı üreticisi ve perakendecisi Clarks, 900 kişiyi işten çıkaracak.



FOREKS

İngiliz ayakkabı üreticisi ve perakendecisi Clarks, stratejik gözden geçirmenin ardından 900 kişiyi işten çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.

Ancak 195 yıllık şirket yeni oluşturulan 200 pozisyona yapılacak  alımlar ve kaydırmalar sonrasında gelecek 18 ay içinde nette 700 çalışan ile  yollarının ayrılacağını vurguladı.

İşten çıkarmaların 268'i hemen gerçekleştirilecek.




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