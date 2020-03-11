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İngiliz ekonomisi ocak ayında `sıfırladı`

11.03.2020 14:49

Son güncelleme : 11.03.2020 14:49
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamada İngiliz ekonomisinin ocak ayında sıfır büyüme gösterdiği kaydedildi.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiliz ekonomisinin ocak ayında "yüzde sıfır"  büyüme gösterdiği kaydedildi.

Beklenti ocak ayında İngiliz ekonomisinin yüzde 0,2 büyüme göstermesi yönündeydi. İngiltere’de ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 azaldı.

Ülkede ocak sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde eksi 2,6 olan beklentinin üzerinde yüzde 2,9 azaldı. İngiltere’de ocak imalat sanayi üretimi ise beklentiyle uyumlu şekilde aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.

Ülkede ocak ayında imalat sanayi üretimi yıllık bazda  yüzde eksi 3,5 olan beklentinin üzerinde yüzde 3,6 azaldı.

İngiliz ekonomisinin ocak ayında duraklama göstermesine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Başkanı Rob Kent-Smith, “Ekonomi ocak ayında büyüme göstermedi. İnşaat alanındaki büyüme, imalat sanayindeki daralmayla sıfırlandı” ifadesini kullandı.





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