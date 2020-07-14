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İngiliz ekonomisi üç ayda daraldı

14.07.2020 12:55

Son güncelleme : 14.07.2020 12:55
İngiliz ekonomisi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 19,1 daraldı.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiliz ekonomisinin mart,  nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 19,1 daraldığını, mayıs  ayında ise sadece yüzde 1,8 seviyesinde büyüme kaydettiğini bildirdi.

Uzmanlara göre corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  uygulanan karantina tedbirlerinin gevşetildiği mayıs ayında gelen cılız büyüme V  şeklindeki toparlanma beklentilerini boşa çıkardı.

İngiliz ekonomisi mart ayında yüzde 6,9, nisan ayında ise yüzde 20,4  seviyesinde daralmıştı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı  Jonathan Athow, “Bazı sektörlerde tedbirlerin gevşetilmesi ile verilerde güçlenme  görünüyor. Haziran ayında ilişkin daha güçlü bir performans gördük. Ama halen bir  şey söylemek için erken.” ifadelerini kullanıldı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da büyüme verilerine ilişkin  değerlendirdirmesinde, “İnsanların Iş ve gelirlerinin güvenliği konusunda  endişeli olduğunu biliyorum. Bu nedenle de geçen hafta istihdamın korunması için  planımızı açıkladık.” ifadelerini kullandı.

Sunak, krizden çıkış için 30 milyar sterlinlik bir destek programının  uygulanacağını söyledi. İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından  bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmişti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler, 612 bin kişinin işini  kaybettiğini gösterirken, Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi  tarafından hazırlanan raporda da İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma  nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.




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