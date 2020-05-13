GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte sert daralma

13.05.2020 11:42

Son güncelleme : 13.05.2020 11:57
İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 daraldı.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi  geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın (yüzde 0) ardından bu yılın  ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.

Böylece ülke ekonomisi 2008 yılındaki küresel ekonomik finans  krizinden bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

İngiliz ekonomisi, corona virüs (Kovid-19) ile mücadele için karantina  tedbirlerinin alındığı mart ayında yüzde 5,8 daraldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta yaptığı açıklamada, corona virüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar  daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14  seviyesine kadar daralma gösterebilir.

Ülkede karantina uygulaması 23 Mart tarihinde başlatılmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün, karantina nedeniyle  çalışamayacak durumda olanlara yapılacak maddi yardım programının ekim ayının  sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini bildirmişti.

İNGİLTERE’DE NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜ

İngiltere’de bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla artık  insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Vatandaşlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık  tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre  bırakmaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.

Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava  spor tesisleri yeniden faaliyete geçecek. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane  halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun  oynayabilecek. Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:42100.405
Değişim :  0,79% |  789,33
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  99.616  
En Yüksek
100.523 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 1,87 1.031.814 % 10,00  
IZTAR 8,36 745.060 % 10,00  
IDEAS 4,29 447.627 % 10,00  
TKURU 19,36 90.140 % 10,00  
YONGA 25,30 75.849 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5632 8,6061 % 0,12  
Frank 7,1815 7,2247 % -0,11  
Riyal 1,8565 1,8659 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 383 383 -0,32  
Cumhuriyet 2.467 2.508 -2,40  
Tam 2.539 2.573 -2,50  
Yarım 1.239 1.258 -1,20  
Çeyrek 620 629 -0,60  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru