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İngiliz ekonomisinde sert daralma

30.06.2020 15:41

Son güncelleme : 30.06.2020 15:41
İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daraldı.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi  bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 daralma kaydetti.  Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 2 daralması yönündeydi.

İlk çeyrek verileri ile İngiliz ekonomisi, 1979 yılından bu yana  çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

İngiliz ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 daralmıştı.

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, "Mart ayında tüm ana sektörlerde dikkate değer bir azalma  görüldü. Mart ayında tüketici harcamalarındaki sert düşüş, hanehalkı  tasarruflarında dikkate değer artışa yol açtı. Öte yandan, son verilere göre,  İngiliz ekonomisi mart ayında yüzde 6,9 daraldı." ifadelerini kullandı.




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