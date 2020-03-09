Tesco Tayland ve Malezya`daki birimlerini 10.6 milyar dolar karşılığında satıyor.
İngiliz perakende devinden flaş satış!
09.03.2020 12:09
Son güncelleme : 09.03.2020 12:12
REUTERS
İngiltere'nin en büyük perakendecisi Tesco Tayland ve Malezya'daki birimlerini şirketin borçları da dahil 10.6 milyar dolar
işletme değeri üzerinden CP Grubu'na satmak için anlaştı.
Satışın tamamlanmasının ardından Tesco, hisselerin birleştirilmesiyle özel temettü yoluyla hissedarlara yaklaşık 5.0 milyar sterlin
(6.6 milyar dolar) verecek.
ÇİN'DEN DE ÇIKMIŞTI
Tesco 25 Şubat'ta Çin'de devletin kontrolündeki China Resources Holdings (CRH) ortak girişimindeki %20 hissesini satarak, Çin'den çıkışını tamamlamıştı
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En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
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|Açılış
|: 106.540
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|Önceki Kapanış
|: 109.601
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En Düşük
104.910
11:586,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 6,1050
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|Önceki Kapanış
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6,0950
11:586,9513
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|Değişim
|: 0,97%
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|: 6,9520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,9145
11:58329,11
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|Açılış
|: 329,11
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
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339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,97
|33.682.265
|% 12,15
|
|DEVA
|10,34
|88.076.208
|% 7,37
|
|ARMDA
|23,38
|4.094.345
|% 4,84
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.053.654
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,49
|5.303.640
|% -9,84
|
|QNBFB
|47,00
|396.623
|% -9,62
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,80
|384.124.043
|% -3,05
|
|ASELS
|28,76
|278.778.388
|% -3,62
|
|GARAN
|9,61
|138.052.944
|% -4,19
|
|PETKM
|3,46
|114.540.053
|% -2,26
|
|TUPRS
|92,85
|101.284.997
|% -2,01
|
|IHLGM
|1,32
|79.485.493
|% 1,54
|
|ODAS
|2,01
|88.828.064
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,33
|100.025.323
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,39
|56.134.912
|% -3,47
|
|KARSN
|1,81
|72.221.699
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9995
|8,0396
|% 1,13
|
|Frank
|6,5563
|6,5958
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,76
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,06
|36,06
|-9,21
|