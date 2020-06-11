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`İngiliz şirketlerinin direnç seviyesi düşük`

11.06.2020 13:59

Son güncelleme : 11.06.2020 14:14
İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, İngiliz şirketlerinin direnç seviyesinin tamamen yerlerde olduğunu belirterek, "Kenara konan her kuruş, depolanan her şey tükendi" dedi.



AA

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Fairbairn,  İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının "yangına benzin dökmek" olacağını  belirterek, halihazırda İngiliz şirketlerinin zaten zor durumda olduğunu söyledi.

Fairbairn, İngiliz şirketlerinin normal koşullarda İngiltere'nin  AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda tampon olarak kullanılabilecek  kaynakları yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tükettiğini söyledi.

Fairbairn, "İngiliz şirketlerinin direnç seviyesi tamamen yerlerde. Kenara konan her kuruş, depolanan her şey tükendi. Konuştuğum şirketlerin bu yılın sonunda anlaşmasız ayrılığa hazırlanmak için hiç vakti yok. Ortak akıl, bu müzakerelerde bir yol bulunması gerektiğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir mektup yazdığını belirten  Fairbairn, gençlerin istihdam edilmesine öncelik verilmesi, ülkenin çevre dostu  sürdürülebilir yatırımlarla krizden çıkması gerektiğini söyledi.

"MÜZAKERELERİ HIZLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

İngiliz hükümetinden İngiltere ve AB  arasındaki müzakerelere ilişkin  yapılan açıklamada, "Bu yılın sonuna kadar AB ile bir anlaşmaya varmak  istediğimiz konusunda net olduk. Müzakereleri hızlandırmak için çalışmaya  hazırız. Eğer Kanada tipi bir serbest ticaret anlaşması üzerinde müzakere  etmezsek o zaman Avustralya tipi bir ilişki ile ayrılacağız. Ne olursa olsun  ortak pazardan ve Gümrük Birliği'nden bu yılın sonunda ayrılacağız." ifadeleri  kullanıldı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, daha önce, İngiltere ve AB  arasında gelecekte kurulacak ilişkiye dair müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını  söylemişti.

Normal koşullarda, tarafların gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek  kapsamlı bir anlaşmaya varmak için bu ayın sonuna kadar kısmı de olsa bir  anlaşmaya varılması bekleniyordu.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve  güvenlik gibi çeşitli konular ele alınıyor. AB, bu konularda bir yıldan az sürede  anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılması  görüşünü taşıyor. İngiliz yetkililer ise müzakerelerin 2020 sonuna kadar  tamamlanmasında ısrar ediyor.

Bir anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari  ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre  yapılacak.

Öte yandan, geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürüyor.




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