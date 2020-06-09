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İngiltere-Japonya müzakerelerinde kapı aralandı

09.06.2020 15:28

Son güncelleme : 09.06.2020 15:40
İngiliz hükümeti, İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret müzakerelerine başlama hazırlığının yapıldığını duyurdu.



AA

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere ve Japonya  arasındaki serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin İngiltere  Uluslararası Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ve Japonya Dışişleri Bakanı  Toshimitsu Motegi arasında telekonferans yoluyla yapılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Truss, “Japonya ile  daha önce Avrupa Birliği (AB) ile varılmış olan anlaşmanın çok daha ötesinde,  dijital ticaret ve hizmetler alanında iddialı standartlar sunacak kapsamlı bir  serbest ticaret anlaşmasını imzalamayı hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Trust, iki ülke arasında toplam ticaret hacminin hali hazırda 30  milyar sterlin seviyesinde olduğunu, yapılacak anlaşma ile önümüzdeki yıllarda  bunun daha da artırılmasının hedeflendiği vurguladı.

Resmi verilere göre, İngiltere’de yaklaşık 9 bin 500 şirket Japonya’ya  ihracat yapıyor.

İNGİLTERE VE AB HENÜZ ANLAŞAMADI

Geçen ay, AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri  şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin 3'üncü turunda somut ilerleme  sağlanamadığı duyurulmuştu.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, “Müzakerelerde ticaret,  ulaşım, İngiltere'nin gelecekte AB programlarına katılımı ve balıkçılık gibi  başlıkları ele aldık. Zor konularda hiç ilerleme sağlanamadı." yorumunu yapmıştı.

AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü  tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna  kadar karar vermeleri gerekiyor.

İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrarcı. İngiltere’nin AB ile anlaşamaması durumunda bir kez daha İngiltere’nin  AB’den anlaşmasız olarak ayrılması gündeme gelecek.




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