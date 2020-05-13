İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz ekonomisinin ciddi bir resesyona doğru ilerlediğini belirtti.
İngiltere resesyona doğru ilerliyor
13.05.2020 15:48
Son güncelleme : 13.05.2020 15:59
AA
İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Sunak, İngiltere’nin 23 Mart’ta karantina kararı aldığını hatırlatarak, “Mart ayındaki birkaç gün İngiliz ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasına neden oldu. İngiltere’nin bu yıl ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalması olası.” ifadelerini kullandı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın (yüzde 0) ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.
Böylece ülke ekonomisi 2008 yılındaki küresel ekonomik finans krizinden bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.
İngiliz ekonomisi, corona virüs (Kovid-19) ile mücadele için karantina tedbirlerinin alındığı mart ayında ise yüzde 5,8 daraldı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.
Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.
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