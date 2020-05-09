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İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı geriledi

09.05.2020 13:28

Son güncelleme : 09.05.2020 13:28
İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı mart ayında değer olarak geçen yılın mart ayına göre yüzde 5,8 geriledi. Miktar olarak geçen yılın mart ayına göre yüzde 22,4 yükselen inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 5,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Mart 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, yeni yılın ilk iki ayında iç piyasanın da canlanmasına rağmen inşaat malzemeleri sanayisi ağırlığını ihracata vermeye devam etmiş ve  ihracat ocak-şubat aylarında artmıştı. Ancak mart ayında pazarlarda yaşanan olumsuz gelişmeler ihracatta değer olarak düşüşe neden oldu. Yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgını, inşaat malzemeleri sanayi ihracatını da olumsuz etkiledi.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı mart ayında değer olarak  geçen yılın mart ayına göre yüzde 5,8 geriledi. Miktar olarak geçen yılın mart  ayına göre yüzde 22,4 yükselen inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 5,1 milyon ton  seviyesinde gerçekleşti. Ancak miktar olarak artan ihracatın değer olarak  düşmesine, ihracat birim fiyatlarındaki gerileme neden oldu. 

İHRACAT BİRİM FİYATI SON 7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Açıklamaya göre, inşaat malzemeleri ihracatında ortalama birim fiyatı  2019 yılı mart ayında 0,43 dolar/kg iken 2020 yılı mart ayında 0,33 dolar/kg  oldu. İhracat birim fiyatları, yaşanan bu düşüş ile son 7 yılın en düşük ortalama  ihracat birim fiyatları seviyesine geriledi. 

İTHALAT MART AYINDA BEKLENMEDİK ŞEKİLDE ARTTI 

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak mart ayında geçen  yılın mart ayına göre yüzde 3,2 artarak 229 bin ton oldu. İnşaat malzemeleri  sanayi ithalatı değer olarak ise mart ayında geçen yılın mart ayına göre yüzde  4,8 artarak 585 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalatı  yeni yılın ilk üç ayında da artış eğilimini sürdürdü. İnşaat malzemeleri ithalat  ortalama birim fiyatı ise mart ayında 2019 yılı mart ayına göre yüzde 2 arttı ve  2,51 dolar/kg seviyesinden 2,56 dolar/kg seviyesine çıktı.

İHRACAT BİRİM FİYATLARI 7 ALT SEKTÖRDE GERİLEDİ

2020 yılının mart ayında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracat birim  fiyatları 2019 yılı mart ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda  farklı oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan tek sektör yüzde 18 ile ağaç ve ahşap  ürünleri oldu. Mart ayında prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı yüzde 29,9  düştü. Mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 25 geriledi. Yalıtım  malzemesi ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 14,5 azaldı. Kimyasal bazlı  ürünlerin ihracat birim fiyatı ise 2020 yılı mart ayında yüzde 4 düşerek en  sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu. 

MİNERAL ÜRÜNLER İHRACAT MİKTARINI ARTIRDI 

Açıklamaya göre, 2020 yılının mart ayında 8 alt ürün grubundan 5’inde  ihracat miktar olarak geçen yılın mart ayının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı  mart ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 65 ile prefabrik yapılarda  oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör yüzde 33,4 ile mineral  ürünler oldu.

Diğer artış gösteren sektörlerde miktar yükselişi sınırlı kaldı. Ağaç  ve ahşap ürünlerinde ihracat miktar olarak yüzde 18,6 düştü. Elektrik malzemeleri  ve kimyasal ürün ihracatı da miktar olarak düştü.

2020 yılının mart ayında 8 alt ürün grubunun 6’sında ihracat değer  olarak geçen yılın mart ayının altında gerçekleşti. 2020 yılı mart ayında değer  olarak sadece 2 alt sektör artış gösterdi. Prefabrik yapılarda ihracat değer  olarak yüzde 15,8 yükseldi. İhracatı değer olarak artan diğer alt sektör yüzde  0,9 ile mineral ürünler oldu. Değer olarak ihracatı en çok düşen sektör yüzde  11,1 ile yalıtım malzemeleri oldu. Elektrik malzemeleri ihracatı da değer olarak  yüzde 10,7 düştü. Demir çelik ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 7,5, metal  bazlı ürünlerin ihracatı da yine değer olarak yüzde 6,3 geriledi.  

TOPLAM SANAYİ İHRACATI YÜZDE 20,7 DÜŞTÜ

Mart ayı sonuçlarına göre, Türkiye sanayisi 2020 yılı mart ayında  ihracata ağırlık vermeye devam etmekle birlikte Kovid-19 etkileri ile pazarlarda  bozulmalar ile karşılaştı.

Mart ayında Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı değer olarak geçen  yılın mart ayına göre yüzde 20,7 düştü. İhracatta uzun süre sonra önemli bir  aylık düşüş yaşandı. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise  2020 yılının mart ayında bir önceki yılın mart ayı ile aynı kaldı. Sanayi malı  ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2019 yılı mart ayında 1,46 dolar/kg  iken, 2020 yılı mart ayında 1,16 dolar/kg seviyesine indi.  




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