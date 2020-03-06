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İnternetteki o ilanlara dikkat edin! Ucuz diye...

06.03.2020 11:36

Son güncelleme : 06.03.2020 11:36
Bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında gerçeği yansıtmayan ve düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını belirten tüketici dernekleri ve sektör yetkilileri, konut almak isteyenleri "resmi olarak emlak danışmanı vasfı da taşımayan" bu kişilere dolandırılmaması konusunda uyardı.



AA

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA  muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin en çok yakındığı konular arasında emlakçıların doğru olmayan uygulamalarının bulunduğunu  kaydederek, bu konuda kendilerine sık sık şikayet geldiğini söyledi.

Koçal, e-ticaret platformlarının yaygınlaşması ve kullanıcı sayısının  artmasıyla dolandırıcılık yöntemlerinin de değiştiğini ifade ederek, "Son yıllarda en çok gördüğümüz ve bir türlü engel olunamayan yöntem de e-ticaret  platformlarından düşük fiyatlı ve sahte ilan vererek tüketiciyi dolandırmaya çalışmak." dedi.

Bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya  kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük  fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını dile getiren Koçal, bu ilanları  gören tüketicinin ev alma hayaliyle söz konusu ofise gittiğini, ancak farklı durumlarla karşılaştığını bildirdi.

Koçal, "Burada zaman zaman gelen müşterilerden kapora isteniyor. Hatta  bir daire için çok farklı kimselerden kapora alınabiliyor. Sonra emlakçı ortadan  kayboluyor. Diğer yöntemde ise düşük fiyatlı ilanla müşteri çekiliyor. Sonra o  tüketiciye evin satıldığı veya kiralandığı söyleniyor. Düşük fiyatlı ilanla ofise  gelmesi sağlanılan tüketiciler, türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna  ediliyor." diye konuştu.

Bunu yapan emlak komisyoncularının tüketicileri aldattığını vurgulayan  Koçal, "Ucuz ve cazip bir ürün ilanıyla tüketiciyi ofislerine çekerek  portföylerinde bulunan daha yüksek tutarlı başka ürünleri pazarlamak 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai işlem  gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Koçal, tüketicilerin bu tür ilanlarda, komisyoncuyu arayarak  gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alması gerektiğini belirterek, bu tür  uygulamalarla karşılaşan tüketicinin emlakçıyı esnaf odasına şikayet etmesi  gerektiğinin altını çizdi.

"İNTERNET SİTESİNİ BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN"

Koçal, tüketicinin yanıltıldığı ilanın yayınlandığı internet sitesinin  de Ticaret Bakanlığı'na veya Alo 175'e şikayet edilebileceğini belirterek, şu  uyarılarda bulundu:

"Ucuz ve cazip ilan vererek, tüketiciyi yanıltan emlak  komisyoncularının bazen yer gösterme parası dahi aldığı yönünde şikayetler  mevcut. Tüketicilere uyarımız, hiçbir şekilde bu tür bir ödeme yapmamalarıdır.  Cazip ve ucuz ilanlı yerle ilgili mazeretler üretilip, tüketici başka  gayrimenkullere yönlendirilmeye çalışılıyorsa tüketici tüketimden gelen gücünü  kullanarak, o emlakçıyı terk etmelidir.

Bu tür tüketiciyi istismar eden emlakçıların önüne geçmenin yolu etkin  ve etkili denetimlerin yapılmasıdır. Meslek odası yetkili kurum ve kuruluşların  yapacakları denetimler artırılmalı, bu konudaki şikayetler mutlaka  değerlendirilmeye alınmalı ve sonuçlandırılmalıdır."

"BU DURUMDAN EN ÇOK KAYITLI EMLAKÇILAR RAHATSIZ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu asılsız ilanlarla yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, şu anda önüne gelen herkesin, ülke  çapında bilinen büyük ilan sitelerinde istediği emlak ilanını verebildiğini söyledi.

Aşa, "İlan vermek için bu sitelerde online mağaza açan kimselerden  hiçbir belge, kayıt istenmiyor. Herhangi bir değerlendirmeden geçmeden yayınlanan  ilanlar tüketiciye de sektöre de bu işi doğru yapan emlakçıya da büyük zarar  veriyor." dedi.

Kendilerine bu konuda gelen şikayetleri incelediklerinde odaya kayıtlı  olmayan isimlerle karşılaştıklarını dile getiren Aşa, "Bir bakıyoruz böyle bir  emlakçı kayıtlarımızda yok. Zaten kayıtlı lsa adresi, kimliği her şeyi mevcut  olacak. Bu yüzden ev alacak tüketiciden isteğimiz emlakçıdan İstanbul emlakçılar  Odası'na veya İTO'ya kaydının olup olmadığını sorması." diye konuştu.

Aşa, Türkiye'de neredeyse tekel olmuş bazı ilan portalları ile  defalarca görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, bu konuda  ciddi mağduriyetler yaşandığını söyledi.

"TAPUYU GÖRÜN, KAPORA VERMEYİN, SENET İMZALAMAYIN"

Aşa, tüketicinin hayatında bir defa konut aldığını, bu yüzden ince  eleyip sık dokuması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Konut alacak kişi tapuyu mutlaka görmeli. O tapu söz konusu daireye  mi ait araştırmalı. Çok ciddi suistimaller var bu konuda. Kesinlikle kimseye  kapora vermemeli. Boş senede imza attırıyorlar. Uç noktalarda mafyavari çalışan  bazı şebekeler var. 'Daireyi gösterme sözleşmesi' diye senet imzalatıyorlar.  Kimseyle senet veya iyice okumadan sözleşme imzalanmamalı. İyice okunduktan sonra  imzalanan sözleşmenin mutlaka bir nüshası alınmalı. Mal sahibiyle muhatap olmadan  ve onun hesabı dışında kimseye kapora gönderilmemeli."

Aşa, bitmemiş binalardan daire alanların, yapının müteahhidini iyi araştırması gerektiğini kaydederek, gerekirse inşaatın biteceğine dair taahhüt ve  teminat istenebileceğini vurguladı.

Bu tarz ilanların Esenyurt bölgesinde çok fazla olduğuna dikkati çeken Aşa, "Öyle ilanlar görüyoruz ki daire maliyetini karşılayamayacak fiyatlarla  satış yapıldığı iddiası var. Bunlar kesinlikle doğru değil." dedi.





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