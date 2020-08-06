Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Irak`tan Lübnan`a petrol yardımı

06.08.2020 09:09

Son güncelleme : 06.08.2020 09:09
Irak`ın Beyrut`taki liman patlamasının ardından Lübnan`a akaryakıt yardımı yapacağı bildirildi.



AA

Irak Petrol Bakanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Petrol Bakanı  İhsan Abdülcebbar'ın başkanlığında bir heyetin Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Hassan  Diyab tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin Diyab'a ulaşan tıbbi yardımların yanı sıra  akaryakıt yardımı yapılacağını Bağdat'tan petrol taşıyan tanker filolarının  Beyrut'a yola çıktığını aktardığı kaydedildi. Akaryakıt taşıyan filoların Suriye  sınırından geçeceği ifade edildi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı  depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana  gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının  135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu  duyurmuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 32.536.564 % 10,00  
TRKCM 3,96 422.768.722 % 10,00  
AYES 4,84 351.930 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
AVISA 13,99 8.592.260 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2384 9,2847 % 0,28  
Frank 7,7417 7,7883 % 0,21  
Riyal 1,8762 1,8856 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.049 2.050 11,43  
Altın Gr. 464 464 2,68  
Cumhuriyet 3.166 3.169 142,00  
Tam 3.144 3.204 20,10  
Yarım 1.526 1.564 9,80  
Çeyrek 765 783 4,90  
Gümüş.Ons 27,69 27,74 0,76  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,12  
B. Petrol 45,38 45,38 0,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru