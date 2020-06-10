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İran`ın para birimi dolar karşısında değer kaybetti

10.06.2020 13:46

Son güncelleme : 10.06.2020 14:09
İran`ın para birimi tümen, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti.



AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da serbest piyasada son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar, 18 bin tümen seviyelerinde işlem gördü.

Euronun 20 bin 400 tümene yükseldiği ülkede, 1 Türk lirası ise 2 bin 650 tümenden işlem görüyor.

İran'da 1 ABD dolarının Nisan 2018'de 4 bin tümen seviyelerinden 6 bin  100 tümene çıkması  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirmişti.  İran Merkez Bankası, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla  10 Nisan 2018'de doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ve ülkede devlet kuru  ve  serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.

ABD yönetiminin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı  çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinin ardından, Eylül 2018'de  19 bin tümene çıkarak tarihi seviyesini gören dolar, daha sonraki süreçte 10 bin  300 tümene kadar inmişti.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem  görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında  yüzde 35 değer kaybetti.




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