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İş dünyası ilk çeyrek rakamlarından memnun

29.05.2020 13:38

Son güncelleme : 29.05.2020 13:55
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yüzde 4,5`lik `trend büyüme`, Türk iş dünyasının antikorlarının güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Coronayı ikinci çeyreğe hapsetme umudumuzu artırarak, 1 Haziran sonrası için sağlam bir zemin oluşturdu" dedi.



AA

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 0,9  büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 4,5  büyüme gösterdi.

Yılın ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İTO  Başkanı Avdagiç, yüzde 4,5,'lik "trend büyüme"nin, Türk iş dünyasının  antikorlarının güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret etti.

Rakamların, koronayı ikinci çeyreğe hapsetme umudunu artırarak, 1  Haziran sonrası için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirten Avdagiç, şunları  söyledi:

"İlk çeyrekteki 4.5’lik büyüme, 'Bir de Kovid-19 olmasaydı ikinci  çeyrekte ne olurdu.' dedirtiyor. Güçlü bir sanayi büyümesi yakaladık. Ayrıca  görünen o ki, ilk çeyrek verisi, 2021 yılı sıçraması için sağlam ve itici bir  zemin oluşturacak. 1 Haziran'dan itibaren ertelenen işlerin de devreye girmesiyle  birlikte büyüme hızımız çok daha artmasını bekliyoruz. Yüzde 4,5'lik büyüme, aynı  zamanda reel sektörün üretimden kopmadığını, işleri bırakmadığını, zor şartlara  rağmen üretimde eksiklik oluşturmadığını gösteriyor.

İlk çeyrekte AB'nin yüzde 3,5, ABD'nin yüzde 4,8 daralmış olması,  Türkiye'nin büyümesini daha anlamlı kılıyor. Dünya ekonomisinin pause konumuna  geçtiği ilk çeyrekte, Türkiye yüzde 4.5 büyümesiyle dünyadan pozitif ayrıştı.  Dünyanın ilk çeyreği de kayıp saydığı ve küresel ekonominin dip yaptığı bir  süreçte biz bu büyümeyi kat ettik."

Avdagiç, dünyada ekonomik çarklarının hızlanacağı bir ikinci yarıyılın  başlayacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KRİTİK EŞİĞİ BAŞARIYLA ATLATTI"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı  Abdurrahman Kaan, yaptığı değerlendirmede, küçülme tahminlerinin yapıldığı 2019  yılı genelinde oldukça iyi bir performans göstererek 0,9 puan büyüyen Türkiye  ekonomisinin, 2020 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 4,5 büyüyerek ve kritik bir  eşiği başarıyla atladığını söyledi.

Aynı dönemde dünyadaki büyüme oranlarına bakıldığında Türkiye  ekonomisinin başarısının daha iyi anlaşılacağını aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinin ortaya çıkmasından önce yüzde 5 büyümeyi  hedeflediğimiz bir yıl olan 2020'yi muhtemelen büyüme kaydedemediğimiz bir dönem  olarak geride bırakacağız.

Bununla birlikte, yılın ilk çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde  Hindistan'ın ardından en çok büyüme oranını gerçekleştiren Türkiye ekonomisi,  Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin nispeten azalmaya başlamasıyla, bilhassa  yılın ikinci yarısı itibarıyla yeniden ivme kazanacaktır. Yılın ilk çeyreğinde iç  talebin yüzde 6,2  genişlemesiyle hızlanan Türkiye ekonomisinde, yatırımlardaki  azalışın sürdüğünü görüyoruz."

Buna göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalan  yatırımların, büyümeyi sınırlamaya devam ettiğine işaret eden Kaan, bu dönemde  mal ve hizmet ihracatının yüzde 1 azalmasıyla, iç tüketimin büyümedeki lokomotif  güç niteliğinin belirginleştiğini dile getirdi.

Kaan, küresel ekonominin tamamında olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de  hem arz hem de talep yönüyle ciddi bir bunalıma neden olan Kovid-19 salgınının  etkisiyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında tarihi düşük seviyeleri test eden iç  talebin, yılın üçüncü çeyreği itibariyle yeniden artışa geçeceği tahminini  paylaştı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme rakamlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise, geçtiğimiz  yılın tamamında 0,2 puanla oldukça sınırlı bir büyüme kaydedebilen sanayi  sektörünün 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,2 oranında genişlemesi olmuştur.  Bu dönemde imalat sanayisinin 6,7 puan genişlemesiyle ivme kazanan sanayi  sektörüne, tarım sektörü yüzde 3'le, hizmetler sektörü ise yüzde 3,4'le destek  vermiştir.

Büyümenin motoru olduğuna inandığımız imalat sanayimizin, esnek üretim  kapasitemiz ve büyük piyasalara yakınlığımız sayesinde, Kovid-19 sürecinde diğer  ülkelerden pozitif anlamda ayrışacağına inanıyoruz. Ekonomi yönetimince  alınan ve dönem itibariyle 260 milyar TL'yi aşan destek ve teşviklerin piyasalara  olan olumlu etkileri, Haziran ayı itibariyle başlayacak olan normalleşme süreci  ve sonrasında daha da belirginleşecektir."

Kaan, MÜSİAD olarak yılın ikinci yarısı itibarıyla Türkiye  ekonomisindeki ivmenin hızlı bir şekilde pozitife döneceğini tahmin ettiklerini  bildirdi.




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