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İş dünyasından BDDK`ya tam destek

13.04.2020 13:36

Son güncelleme : 13.04.2020 14:06
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben`in bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izleyeceklerini söylemesinin ardından BDDK`ya iş dünyasından destek geldi.



AA

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO)  Başkanı Şekib Avdagiç, bu tarihi öneme sahip süreçte, kamu bankalarının reel sektörün yanında yer alırken, özel bankaların da taşın altına ellerini  koymalarını beklediklerini söyledi.

Avdagiç, "BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama kararı için,  BDDK spekülatörlere 'TL'den elini çek' mesajı verdi. Bu kararın küresel ölçekte corona virüsün (Kovid-19) oluşturacağı tahribatla ilgili olduğunu da unutmamak  gerek. Bu mekanizmanın daha sağlıklı biçimde işleyeceği günlere de yakında  kavuşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, bankaların piyasa koşullarında swap imkanlarını Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üzerinden sağlayabilmesinin mümkün olduğunu  belirterek, "Maksadı ihtiyaç değil de spekülasyon olana yurt dışı swap imkanı  kapandı. Ekonomi yönetimimiz bu fırsatı değerlendirmelerine müsaade etmeyecektir.  BDDK, finansal kuruluşlara 'TL'yi KOBİ'ye ver, yurt dışına verip dolar alma'ypq  diyor." şeklinde konuştu.

BDDK Başkanı Akben'in de yurt içinde yapılacak swaplara yönelik  herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını kaydeden Avdagiç, "Dolayısıyla  ihtiyacı olan için TCMB'den swap imkanı açık, spekülasyon peşinde koşana ise yurt  dışından swap işlemleri kapalı." diye konuştu.

"TİM OLARAK, HEM İHRACATÇILARIMIZ HEM DE ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de dünyanın  önde gelen ekonomilerinin tümü, ülkelerinde istihdamı ve üretimi korumak adına  gerekli tüm tedbirleri hızla açıkladığını belirtti.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan  Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile küresel salgının dünya ekonomisinde sebep  olduğu olumsuzlukların Türkiye Ekonomisi'ne yansımalarını bertaraf etmeye yönelik  alınan tedbirler ile başlayan süreç iş dünyamıza moral aşıladı. Açıklanan paketin  ardından, başta Eximbank olmak üzere, ihracat kredi geri ödemelerinde erteleme ve  reeskont kredilerinin azami vadelerinin uzatılması gibi öncü adımlar ve kamu  bankalarımızca tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik sağlanması ve firmaların  nakit akışında kolaylık sağlanmasına yönelik önlemler, iş dünyamızın bu süreci  yönetilmesi adına moral kaynağı olmuştur.

Eximbank ve kamu bankalarımız gibi, birlik-beraberlik ve dayanışmanın  en üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde, özel bankalarımızın da bu noktada, reel  sektörümüzü desteklemek adına atacakları adımlar, bu sürecin Türkiye Ekonomisi'ne  daha da pozitif yansıması adına önemli bir destek sağlayacaktır. Devletimizin  ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör  bankalarımızın da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Biz TİM  olarak, her zaman elimizi taşın altına koyarak, hem ihracatçılarımız hem de  ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan  günlerde özel bankalarımızın da destek verme noktasında gayret göstereceklerine  inanıyoruz."

"BANKALARIN, FİNANSMANA İHTİYAÇ DUYAN BÜTÜN İŞLETMELERE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYECEKLERİNE İNANIYORUZ"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı  Abdurrahman Kaan ise "Corona virüs (kovid-19) salgını sürecinin reel sektör  üzerindeki en görünür etkilerinden biri muhakkak firmaların likidite ve nakit  ihtiyaçlarının artış kaydetmesi olmuştur." açıklamasında bulundu.

Kaan, bu minvalde ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve  teşvikler çerçevesinde, firmaların nakit akışının korunmasına yönelik çok önemli  adımlar atıldığını kaydetti.

Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesinin iki katına çıkarılmasının  yanı sıra kamu bankaları öncülüğünde açıklanan İş'e Devam Kredi Desteği, reel  sektöre can suyu olduğunu dile getiren Kaan, "Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği  tarafından, kamu bankalarımızın yanında özel bankaların da katılabileceği,  Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği açıklanmıştı. Konuya ilişkin bizim de  beklentimiz, kamu bankalarının sağladığı kolaylıkların yanında, elbette özel  bankalarımızın da ellerini taşın altına koymasıdır. Zira bu zorlu süreçten ancak  kamu ya da özel ayrımı olmaksızın eşgüdümlü çalışarak ve birlikte hareket ederek  çıkabiliriz." dedi.

Kaan, bu bağlamda BDDK bankalara göndermiş olduğu talimatları  desteklediklerini ve bu süreçte bütün bankaların, başta KOBİ'ler olmak üzere  finansmana ihtiyaç duyan bütün işletmelere desteklerini esirgemeyeceklerine  inandıklarını belirtti.

"BDDK YAKLAŞIMINI DOĞRU BULUYORUZ"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, tarihte eşine az  rastlanan, kaynağı sağlık olan ama sağlık dünyasının dışına taşarak ekonomi başta  olmak üzere birçok alana olumsuzluklar yansıtan bir kriz atmosferinde olunduğunu  belirtti.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Ülkeler içe kapanıp ticaret sıfırlanmışken, talep daralıp birçok  sektörde üretim durma noktasına gelmişken; yine de insan yaşamını korumak ve  gündelik hayatı sürdürülebilir kılmak en temel öncelikli hedef haline gelmiş  bulunuyor. İşte tamda bu noktada bugün üretmeye, dayanışmaya, paylaşmaya,  istişareye ve ortak akla millet olarak çok büyük bir ihtiyaç duymaktayız.  Ekonomide, salgının başlangıcından bu yana alınan önlemleri taktir ediyoruz. Biz  sanayiciler olarak krizin daha ilk günlerinde acilen bazı önlemlerin alınması  gerektiğini ve bunların başında da nakit akışı başta olmak üzere finansmanda  tıkanma veya sıkışıklık yaşanmaması gerektiğini söylemiştik.

Yine çok önemli sosyal boyutu da olan istihdam konusunda dikkatli  olunması gerektiğini, çalışanların mağdur olmaması için kamu başta olmak üzere  herkesin seferber olması gerektiğini dile getirmiştik. Yanı sıra her türlü kamu  alacaklarının, nakit akışı endişesinin yaşandığı bir süreçte gelişmelerin seyrine  göre belli bir süre dondurulması gereğini dile getirmiştik. Hükümetimizin  açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bu önerilerimin belli bir kısmını  kapsadı. Bugün geldiğimiz noktada kamu bankaları kadar, bu sürecin çok önemli bir  paydaşı ve sacayağı olarak özel bankalarımızın da bazı sorumluluklar alarak elini  taşın altına sokmasını bekliyoruz. Çünkü bu sürecin ekonomiye en az hasar  vermesinin en önemli yolu üretimi ve istihdamı korumaktan geçmektedir. Bunun için  de finansman akışında bir aksama olmamalıdır."

Başta sanayi sektörü olmak üzere, şirketlerin likidite ve nakit  ihtiyacına yönelik kredi limitleri içerisindeki taleplerinin makul bir şekilde  karşılanması gerektiği yolundaki BDDK yaklaşımını doğru bulduklarının altını  çizen Bahçıvan, "Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat  artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden  yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK  uyarısını da yerinde ve önemli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum." diye  konuştu.




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