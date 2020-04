İş dünyasından BDDK`ya tam destek













AA

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bu tarihi öneme sahip süreçte, kamu bankalarının reel sektörün yanında yer alırken, özel bankaların da taşın altına ellerini koymalarını beklediklerini söyledi.Avdagiç, "BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama kararı için, BDDK spekülatörlere 'TL'den elini çek' mesajı verdi. Bu kararın küresel ölçekte corona virüsün (Kovid-19) oluşturacağı tahribatla ilgili olduğunu da unutmamak gerek. Bu mekanizmanın daha sağlıklı biçimde işleyeceği günlere de yakında kavuşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Avdagiç, bankaların piyasa koşullarında swap imkanlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üzerinden sağlayabilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Maksadı ihtiyaç değil de spekülasyon olana yurt dışı swap imkanı kapandı. Ekonomi yönetimimiz bu fırsatı değerlendirmelerine müsaade etmeyecektir. BDDK, finansal kuruluşlara 'TL'yi KOBİ'ye ver, yurt dışına verip dolar alma'ypq diyor." şeklinde konuştu.BDDK Başkanı Akben'in de yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını kaydeden Avdagiç, "Dolayısıyla ihtiyacı olan için TCMB'den swap imkanı açık, spekülasyon peşinde koşana ise yurt dışından swap işlemleri kapalı." diye konuştu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de dünyanın önde gelen ekonomilerinin tümü, ülkelerinde istihdamı ve üretimi korumak adına gerekli tüm tedbirleri hızla açıkladığını belirtti.Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile küresel salgının dünya ekonomisinde sebep olduğu olumsuzlukların Türkiye Ekonomisi'ne yansımalarını bertaraf etmeye yönelik alınan tedbirler ile başlayan süreç iş dünyamıza moral aşıladı. Açıklanan paketin ardından, başta Eximbank olmak üzere, ihracat kredi geri ödemelerinde erteleme ve reeskont kredilerinin azami vadelerinin uzatılması gibi öncü adımlar ve kamu bankalarımızca tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik sağlanması ve firmaların nakit akışında kolaylık sağlanmasına yönelik önlemler, iş dünyamızın bu süreci yönetilmesi adına moral kaynağı olmuştur.Eximbank ve kamu bankalarımız gibi, birlik-beraberlik ve dayanışmanın en üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde, özel bankalarımızın da bu noktada, reel sektörümüzü desteklemek adına atacakları adımlar, bu sürecin Türkiye Ekonomisi'ne daha da pozitif yansıması adına önemli bir destek sağlayacaktır. Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımızın da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Biz TİM olarak, her zaman elimizi taşın altına koyarak, hem ihracatçılarımız hem de ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde özel bankalarımızın da destek verme noktasında gayret göstereceklerine inanıyoruz."Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Corona virüs (kovid-19) salgını sürecinin reel sektör üzerindeki en görünür etkilerinden biri muhakkak firmaların likidite ve nakit ihtiyaçlarının artış kaydetmesi olmuştur." açıklamasında bulundu.Kaan, bu minvalde ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve teşvikler çerçevesinde, firmaların nakit akışının korunmasına yönelik çok önemli adımlar atıldığını kaydetti.Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesinin iki katına çıkarılmasının yanı sıra kamu bankaları öncülüğünde açıklanan İş'e Devam Kredi Desteği, reel sektöre can suyu olduğunu dile getiren Kaan, "Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği tarafından, kamu bankalarımızın yanında özel bankaların da katılabileceği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği açıklanmıştı. Konuya ilişkin bizim de beklentimiz, kamu bankalarının sağladığı kolaylıkların yanında, elbette özel bankalarımızın da ellerini taşın altına koymasıdır. Zira bu zorlu süreçten ancak kamu ya da özel ayrımı olmaksızın eşgüdümlü çalışarak ve birlikte hareket ederek çıkabiliriz." dedi.Kaan, bu bağlamda BDDK bankalara göndermiş olduğu talimatları desteklediklerini ve bu süreçte bütün bankaların, başta KOBİ'ler olmak üzere finansmana ihtiyaç duyan bütün işletmelere desteklerini esirgemeyeceklerine inandıklarını belirtti.İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, tarihte eşine az rastlanan, kaynağı sağlık olan ama sağlık dünyasının dışına taşarak ekonomi başta olmak üzere birçok alana olumsuzluklar yansıtan bir kriz atmosferinde olunduğunu belirtti.Bahçıvan, şunları kaydetti:"Ülkeler içe kapanıp ticaret sıfırlanmışken, talep daralıp birçok sektörde üretim durma noktasına gelmişken; yine de insan yaşamını korumak ve gündelik hayatı sürdürülebilir kılmak en temel öncelikli hedef haline gelmiş bulunuyor. İşte tamda bu noktada bugün üretmeye, dayanışmaya, paylaşmaya, istişareye ve ortak akla millet olarak çok büyük bir ihtiyaç duymaktayız. Ekonomide, salgının başlangıcından bu yana alınan önlemleri taktir ediyoruz. Biz sanayiciler olarak krizin daha ilk günlerinde acilen bazı önlemlerin alınması gerektiğini ve bunların başında da nakit akışı başta olmak üzere finansmanda tıkanma veya sıkışıklık yaşanmaması gerektiğini söylemiştik.Yine çok önemli sosyal boyutu da olan istihdam konusunda dikkatli olunması gerektiğini, çalışanların mağdur olmaması için kamu başta olmak üzere herkesin seferber olması gerektiğini dile getirmiştik. Yanı sıra her türlü kamu alacaklarının, nakit akışı endişesinin yaşandığı bir süreçte gelişmelerin seyrine göre belli bir süre dondurulması gereğini dile getirmiştik. Hükümetimizin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bu önerilerimin belli bir kısmını kapsadı. Bugün geldiğimiz noktada kamu bankaları kadar, bu sürecin çok önemli bir paydaşı ve sacayağı olarak özel bankalarımızın da bazı sorumluluklar alarak elini taşın altına sokmasını bekliyoruz. Çünkü bu sürecin ekonomiye en az hasar vermesinin en önemli yolu üretimi ve istihdamı korumaktan geçmektedir. Bunun için de finansman akışında bir aksama olmamalıdır."Başta sanayi sektörü olmak üzere, şirketlerin likidite ve nakit ihtiyacına yönelik kredi limitleri içerisindeki taleplerinin makul bir şekilde karşılanması gerektiği yolundaki BDDK yaklaşımını doğru bulduklarının altını çizen Bahçıvan, "Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK uyarısını da yerinde ve önemli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.