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İşine dönen 65 yaş üzeri mükelleflerin beyanname vermesi için son 3 gün

14.06.2020 12:07

Son güncelleme : 14.06.2020 12:07
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan iş yeri sahibi ya da çalışan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergilerini ödemesi için son 3 günlük sürece girildi.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı,  normalleşme süreciyle birlikte işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest  meslek sahipleri ile çalışan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin sokağa çıkma  kısıtlamasını 1 Haziran itibarıyla kaldırmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili tebliğine göre, Kovid-19 tedbirleri  kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına  giren mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve  bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği günü takip eden 15'inci  günün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki  mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16  Haziran Salı günü sonuna kadar vermesi gerekiyor. Bu beyanname ve bildirimlere  istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek. Bu mükellefler, bu  yılın şubat dönemine ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerini, 2019 yılına ilişkin  yıllık gelir vergisi beyannamesini, bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait  geçici vergi beyannamesini verecek.

"Kronik rahatsızlığı olanlar beyanname vermeyecek"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üzeri olup  sokağa çıkmasına izin verilen ticari, zirai veya mesleki kazançları yönünden  gelir vergisi mükelleflerinin salı gününe kadar beyannamelerini vermek zorunda  olduğunu hatırlattı. Öz, "Ücretli işlerine dönen 65 yaş üstü mükellefler de kira  geliri varsa onun beyannamesini verecek. Ancak yaşı ne olursa olsun kronik  rahatsızlığı olan mükellefler için ise sokağa çıkma yasağı sona ermedi. O  mükellefler hala mücbir sebep kapsamında olduğu için beyanname vermeleri  gerekmiyor." dedi.

"Diğer 65 yaş üstü mükelleflerin durumu netleşmeli"

Ancak 9 Haziran itibarıyla 65 yaş üzeri tüm mükellefler için sokağa  çıkma esnekliği getirildiğini anımsatan Öz, şöyle konuştu: "İlgili kararda bu kişiler için sokağa çıkma yasağı 'kaldırıldı'  yerine 'esnetildi' ifadesi kullanılıyor. 'Esnetildi' ifadesi de mücbir sebep  halinin kaldırıldığı anlamına gelebilir ancak bu mükelleflerin durumunu Gelir  İdaresi Başkanlığının açıklığa kavuşturması gerekiyor. Bu kişilerin beyanname  vermesi gerekiyorsa, 9 Haziran'dan itibaren 15 gün sonra bu beyannamelerin  verilmesi şartı bulunuyor."

Öz, 65 yaş üstü mükelleflere ilişkin beyanname süreçlerine ilişkin  düzenlemelerin karışık olduğunu, bunun sadeleştirilmesi gerektiğini  kaydetti. 





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