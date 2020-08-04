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İSO Türkiye İmalat PMI yükseldi

04.08.2020 10:27

Son güncelleme : 04.08.2020 11:29
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 56,9`a yükselerek Şubat 2011`den beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.



AA

İSO, Türkiye İmalat PMI temmuz verilerini paylaştı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde  iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 53,9 değerini alan  manşet PMI, temmuzda 56,9 gerçekleşirken, Şubat 2011'den beri en yüksek seviye  olarak kaydedildi.

PMI, mart, nisan ve mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen  bir toparlanmaya işaret etti.

Koşulların normalleşmeye devam etmesi ve müşterilerin faaliyetlerine  yeniden başlaması, Türk imalatçılarının yeni siparişlerinde üst üste 2 ay artış  gerçekleşmesini sağladı. Ayrıca, genişlemenin ivme kazandığı da gözlendi ve  anketin başladığı Haziran 2005'ten beri en hızlı büyüme oranlarından biri  kaydedildi.

Bu dönemde yeni ihracat siparişleri de toplam yeni siparişlere göre  daha ılımlı olmakla birlikte artış gösterirken, bir önceki ay olduğu gibi  temmuzda da üretim büyüme kaydetti. Artış, Şubat 2011'den beri en yüksek oranda  gerçekleşti ve firmaların, yaklaşık yüzde 31'i üretiminin arttığını bildirdi.

Birikmiş işlerin Ağustos 2017'den beri ilk kez artması, yeni  siparişlerdeki güçlenmenin kapasite üzerinde baskı oluşturmaya başladığına işaret  etti.

Firmalar, siparişlerini karşılamak için stoklarını kullandı ve bu  durum, nihai ürün stoklarında son 4 ayın en belirgin düşüşüne yol açtı. Üretim  gereksinimlerindeki artış sonucu istihdam ve satın alma faaliyetleri de hızlandı.  Her iki göstergede de önceki aya kıyasla daha yüksek oranlı genişleme kaydedildi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, taşımacılıkta süregelen  kısıtlamalar nedeniyle temmuz ayında da tedarik zincirlerini olumsuz etkilemeye  devam ederken, girdi talebindeki yükseliş teslimat sürelerindeki artışın belirgin  şekilde sürmesinde etkili oldu.

Girdi fiyatları güçlü şekilde artmaya devam etti ancak bu artış,  önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti. Buna karşılık talepteki iyileşme,  girdi maliyetlerindeki artışın müşterilere yansıtılmasına imkan sağladı. Böylece  nihai ürün fiyatları enflasyonu, marttan beri en yüksek düzeyde gerçekleşti.

SEKTÖRLERDE CANLANMA DEVAM ETTİ

İSO Türkiye Sektörel PMI temmuz ayı verilerine göre de Türk imalat  sektöründeki canlanma devam ederken, birçok alt sektörün faaliyet koşullarında  önceki aya kıyasla güçlü iyileşme yaşandı. Bununla birlikte bazı sektörlerin  koronavirüs salgını kaynaklı zorlanmayı sürdürmesi nedeniyle eğilimlerde belirgin  ayrışma gözlendi.

Takip edilen 10 sektörden 8'i temmuzda üretim artışı kaydetti. Böylece  üretimde artış kaydeden sektör sayısı Kovid-19 sonrası toparlanma başladığından  beri en yüksek düzeye ulaştı.

En güçlü genişleme kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektöründe  gerçekleşirken, metalik olmayan mineral ürünler, ana metaller, makine ve metal  ürünler, ağaç ve kağıt ürünleri gibi sektörlerde de üretim belirgin bir şekilde  artış gösterdi. Bununla birlikte bazı sektörler zorlanmaya devam etti.

Üretimde güçlü büyüme kaydedilen sektörlerde genellikle yeni  siparişlerin tekrar artışa geçmesi etkili oldu. 10 sektörün 7'sinde yeni  siparişler, çoğunda güçlü olmak üzere artış kaydetti.

Öte yandan, Kovid-19 salgını yurt dışından gelen yeni siparişleri  etkilemeye devam etti ve sektörlerin sadece yarısının yeni ihracat siparişleri  arttı. Takip edilen 10 sektörün 9'unda istihdam artışı kaydedildi. Bu eğilimin  tek istisnası, ağaç ve kağıt ürünleri sektörü oldu.

En güçlü istihdam artışı, elektrikli ve elektronik ekipman ürünleri  sektöründe gerçekleşti. 10 sektörün 6'sında girdi fiyatlarındaki artış, hazirana  kıyasla daha düşük oranda kaydedildi.

"TOPARLANMANIN GÜÇLENDİĞİ YÖNÜNDE İYİMSERLİK SAĞLADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew  Harker, yılın ikinci yarısının başlangıcına ilişkin PMI verilerinin, Kovid-19  kaynaklı daralmanın ardından toparlanmanın güçlendiği yönünde iyimserlik  sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Faaliyet koşullarının kademeli olarak normale dönmesiyle üretim ve  yeni siparişlerde güçlü artışlar gözlendi ve hatta sektörde kapasite baskılarının  oluştuğu yönünde sinyaller ortaya çıktı. Yaşanan büyüme, geçtiğimiz daralma  dönemindeki üretim kaybının bir kısmının geri alınmasına yardım edecektir. Ancak  tam anlamıyla iyileşmenin sağlanabilmesi için bu büyümenin daha uzun bir süre  devam ettirilmesi gerekecektir.

Temmuz ayı PMI verileri, Türk imalat sektörünün birçok alanda gözle  görülür bir toparlanma içerisinde olduğuna işaret etti. Koşulların kademeli bir  şekilde normale dönmesi ve firmaların operasyonlarını hızlandırması, bazı  sektörlerin üretim ve yeni siparişlerinde güçlü büyüme oranları kaydedilmesini  sağladı. Üretim gereksinimlerindeki artış, çalışanlar için iyi bir gelişme oldu  ve takip edilen 10 sektörden 9'u temmuzda istihdam artırdı. Genel anlamda pozitif  olan tabloya rağmen sektörlerin tamamı büyüme bölgesine geçemedi. Bazı sektörler  geride kalırken, diğerlerinin ilerleme kaydettiğini gösteren bu eğilimler, 'iki  hızlı' toparlanma riskini artırması açısından kaygı uyandırıyor. Yine de bütüne  bakıldığında olumlu bir tablo söz konusu. Birçok sektördeki gelişme temposu,  Kovid-19 krizinin ekonomiyi ilk etkilediği zamanlarda korkulandan daha hızlı bir  toparlanmaya işaret ediyor."




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